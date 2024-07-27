農曆7月運勢(下)／龍犯小人、雞注意健康、2生肖別去醫院喪家

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆七月，十二生肖月運勢（下）牛、兔、龍、蛇、羊、雞、豬要注意」，這裡的農曆七月是指節氣上的七月，也就是從國曆的8月7日「立秋」到9月8日。老師提醒，農曆七月也是俗稱的「吉祥月」、「民俗月」「孝親月」，也是由陽轉陰的時節，能量轉換的時候，也容易變動不安。

▍牛／多去參加喜事 一喜擋三災

「天喜星」入座，可以多修福報與福德，牛今年偏沖太歲，上半年可能覺得有點辛苦和有障礙，甚至捲進人際上的紛擾，農曆七月是修福報的最好月份，可以多多迴向、普渡，多結善緣，累積福德，會讓下半年轉禍為福。

之前可能有點心煩或辛苦，到了農曆七月，很多問題會自然會得到答案，出現轉機。本月有「亡神星」，容易放空恍神，丟三落四，或是有意外血光，請多當心。如果有喜訊也不錯，一喜擋三災，譬如喝喜酒、吃滿月都是好的。

想要開運，可多穿紅色、粉紅色衣服飾品，可帶粉晶、血珀，可以多拜土地公。

▍兔／容易破財 別去醫院喪家

本月容易破財，要注意可能會花費過大，可能有家裡有東西需要修繕或添購，或是旅遊中也要特別注意遺失物品。

本月有很多貴人相助，所以遇到困難請大方開口，不要悶著頭做，尤其女性長輩或朋友，會是本月貴人。

本月有晦氣，不要去磁場混亂的場所，例如晚上不要去山上或海邊，本月不要太鐵齒。如果非得要去醫院或是喪家，回到家之前要先除穢淨化。

想要開運，可以多穿戴藍色、黑色系衣服飾品，配戴翁珀、黑曜石，可以多拜綠杜母。

▍龍／財庫月 但容易犯小人

今年是本命年，是「大立大破的一年」，機會很多，但又擔心是否掌握得住，有些人很想改變現況，又覺得未來很渺茫不安。不要為了變而變，建議穩住當下的事情或是工作，再接觸新的資訊，找到自己的道路。

本月是三合月份，很適合造財庫，或是從事副業，可以整理一下金錢規劃，例如買保險、投資。但切記，起心動念不要有貪念，因為本月龍有五鬼星、指背星、官符星一起來，代表你很容易犯小人，可能是太急著想要表現，就讓別人誤解了，本月要要管好身口意行為，不要多管閒事，沒事就多請客。簽約合作都要特別謹慎，合約都要看清楚，否則容易有官非。

想要開運，可以多穿戴駝色、咖啡色系的衣服飾品，可以配戴蜜蠟、黃水晶，可以多拜關公、作明佛母，讓小人遠離。

▍蛇／少管閒事 當心變MeToo

本月有「太陰星」入座，利女不利男，女生會逢凶化吉，有貴人來相幫，可以多把握開創事業與財運。但男生要多低調，遠離桃色糾紛，不管男女本月不要有複雜的男女關係，要記得修身養性。

有一顆「勾絞星」，容易有是非，建議明哲保身，不要亂管閒事，不要替別人強出頭，當心「公親變事主」。

蛇本月容易有孤獨感，覺得不被了解，可能是自己太過操心，建議放下執著，不要過度操心，要更自在一點。

想要開運，可以多穿紅色或綠色衣服飾品，配帶血珀、綠珀、綠幽靈、粉晶，可以多拜觀音菩薩或綠度母。

▍羊／旅遊運佳 脫單有機會

今年偏沖太歲，本月要多修福報，可以多參加法會或是行善布施。本月有外出旅遊的運勢，可以多出去走走，多交朋友，打開眼界。如果想要脫單也有機會，本月「太陽星」入座，要多觀照自己內心。女生不要操心過度，不要太累，而男生可以先做出好口碑，「以名帶利」讓自己更上一層樓。

想要開運，可以多穿戴紅色、粉色、黃色、咖啡色系衣服飾品，可以配戴血珀、蜜蠟，可以多拜土地公。

▍雞／注意健康 廣結善緣

本月要注意身體健康，因為「病符星」入座，要注意養成抵抗力，才不容易生病。本月可以做健康檢查，正視健康的問題，有懷疑就去看醫生，及早治療。本月有陌越星，代表陌生的貴人來了，所以要多廣結善緣，多保持微笑，就有機會「人脈通錢脈」。

想要開運，可以多穿金戴銀，穿白色衣服，可以配戴白水晶、金珀、黃金、白銀飾品都好，可以多拜觀音菩薩。

▍豬／容易得罪人 別去醫院喪家

本月要累積福德，因為「福星」入座，凡事都可以逢凶化吉，也會得到很多機會，會有貴人加持。如果覺得本月障礙很多，代表你的業力現顯，你可以早點看到事情的真相，早點化解轉運。

可以多幫助弱勢團體，多布施或參加法會。本月豬不要太白目，容易講話得罪人。也不要去磁場複雜混亂的場所，可以多拜拜，譬如別去醫院、喪家或是夜遊。

想要開運，可以多穿金戴銀，穿白色、黃色系衣服，可以配戴白水晶、金珀、黃金、白銀飾品都好，可以拜觀音，轉禍為福。

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