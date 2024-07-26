3星座下半年慎防「職場小人」！雙子太優秀成眼中釘、第1名易禍從口出

就算平日在職場上安分守己，對工作認真負責，也有可能遇上「飛來橫禍」，被暗處的小人絆了一跤。《搜狐網》列出在2024下半年，容易在職場上被小人拖後腿的3個星座，快來看看有哪些招數可以化解危機吧！

第3名：雙魚座

雙魚座善良的特質相當難能可貴，但它也可能成為你在職場上的「弱點」。雙魚座天性單純善良，對人毫無防備，容易輕信於人，即使被熱心的同事提醒該注意某些人，也仍願意相信對方是好人。

下半年，雙魚座要特別留意那些「披著羊皮的狼」，不要因心軟而陷入小人所設下的陷阱中。職場殘酷如戰場，防人之心不可無，雙魚應學習如何保護自己，並擦亮雙眼，理智地判斷是非對錯。

第2名：雙子座

雙子座聰明機智，極強的工作能力將使你在下半年獲得上司賞識。不過，你所展露的鋒芒卻可能招來小人的忌妒，甚至視你為眼中釘。另外，雙子座也要更加謹慎處理工作細項，你的一時粗心將會讓對方有機可趁。

下半年的雙子座，在職場上應抱持著謙遜低調的處事態度，避免過度展現鋒芒。在工作時，可以順便記錄你的處理過程，防患於未然，日後若不幸遭小人陷害，才能與他們據理力爭。

第1名：牡羊座

性格熱情豪爽的牡羊座，辦事衝勁十足、態度直率，卻也常因此吃虧，不小心得罪他人，在無意間樹敵。2024的下半年，牡羊座要更加謹言慎行。在職場上，應學習如何掌控情緒、壓下衝動，才不會因為心直口快，說出不合時宜的話，為自己招來不必要的麻煩。

下半年，牡羊座最重要的課題是學習「說話的藝術」，掌握與人相處的距離及分寸，如此一來，便能在職場上如魚得水、游刃有餘。

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