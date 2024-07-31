為什麼所有宗教「神明都住在天上？」他揭開宇宙有三個世界

根據神秘學派的說法，人體分為三個主要的部分，以此類推，外在的宇宙據稱是由三個世界所組成：天堂、人間、地獄。

天堂是個更優越的世界，而且基於某種不明原因，應該在上方，儘管英格索爾（Ingersoll）已確切證明了地球因為自轉的關係，上下位置不斷在改變。

幾乎所有宗教都教導「神住在天上」，宗教成員被教導要相信神是高高在上的，因此他們會將手舉高來祈禱，在向神懇求或祈願時仰望天空。在一些民族中，神應該要居住在山頂，那是世上最高的地方。無論神在哪裡，或是什麼身分，神的居所都是高高在上的，讓底下的世界相形見絀。

在上方的天堂和底下的地獄之間是地球，斯堪地納維亞人稱之為「米德加德」（Midgard），或中間花園。

它懸浮在太空中，形成人類和其他生物的棲身之處，而且透過一座彩虹橋與天堂相連，眾神也是從彩虹橋上降臨的。

據稱，地球的火山口和裂縫，將它與地獄以及荒涼的黑暗之地連接起來。在這裡，如同德國作家歌德（Goethe）所說的，「天地主宰之間」存在著自然。碧綠草原，潺潺流水，浩瀚海洋，都只存在於這個中間世界，這可謂一個中立之地，善與惡的大軍在這裡進行著永恆的末日之戰。

在下方，充斥著黑暗與火焰、痛苦與折磨，是冥界（Hel，赫爾，即死亡及冥府女神之名），我們將它詮釋為地獄。

它是無邊的底下之處；由於我們堅信天堂在上，因此也認為地獄在下，而這個中間的地方（地球）似乎是它們之間的分界線。

地獄裡充斥著邪惡、撕裂、揪扯、破壞的力量，它們總是為地球帶來悲傷，也總是不斷在奮力推翻天上眾神的寶座。 《人體的神與秘：從占星、塔羅、薩滿、靈修、魔法神話、天使精靈……到基督教、佛教、印度教、卡巴拉、煉金術士都在求解人體之謎！》。圖／柿子文化提供

整個系統就是一個解剖學的神話，因為古人的天堂世界，亦即山頂上的圓頂神廟，就是一個裝著神聖內容物的頭骨。這是人體中的眾神居所。它的名稱由來，也是因為它位於人體脊柱的北端。

統治地球的眾神神廟，據說位於北極，順便一提，那裡也是聖誕老人的家，因為北極代表行星主的脊柱正極之端。

在聖誕的季節，亦即一年中大自然走向死亡之際，聖誕老人會帶著常青（聖誕樹）嫩枝從煙囪爬下來，若想對此研究，可以從共濟會的角度獲得很好的解釋。

(本文摘錄自《人體的神與秘：從占星、塔羅、薩滿、靈修、魔法神話、天使精靈……到基督教、佛教、印度教、卡巴拉、煉金術士都在求解人體之謎！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)