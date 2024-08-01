誰是唯一真神？宗教不斷融合…十字架其實源自2個東方古文明

基督徒心中普遍存在著一種概念，認為他們的信仰是唯一真正受到神聖啟發的教理，它無法溯源、橫空出世地來到這個世界上，但這是極其不合理的。

一份比較宗教的研究報告，明確證明了基督教不擇手段地用討、借或偷的方式，吸取了古代和中世紀異教徒世界的宗教與哲學概念。

這些早在基督教到來之前就屬於這個世界的宗教象徵和寓言裡，有一些是我們想請你特別留意的。以下是源自異教的基督教象徵與概念：

基督教的十字架源自埃及和印度； 三重冕來自密特拉教（Mithraics）信仰； 牧羊人的手杖來自赫米斯神秘學和希臘；「聖母無染原罪說」來自印度； 「顯聖容」來自波斯；三位一體來自婆羅門。 做為「上帝之母」的聖母瑪利亞，則存在於幾十種不同的信仰中； 被釘在十字架上的救世主多達二十多位； 教堂的尖塔是取材自埃及方尖碑和金字塔； 而基督教的魔鬼是經過一些改版的埃及堤豐（Typhon，現今資料中多稱他是希臘的怪物巨人，可能源自埃及的賽特神）。

一個人越是深入探討這個問題，就越能體會太陽底下無新鮮事的道理。若對基督教信仰進行真正誠實的研究，無疑會證明它是原始宗教教義進化後的產物。

宗教也會進化，一如物質形態。如果我們能接受並將來自近乎四十個民族的宗教象徵意義，納入我們的教義中，那麼理應能夠了解（至少部分）所借用的那些神話和寓言的意義，避免讓自己變得比所防備的那些人更無知。 《人體的神與秘：從占星、塔羅、薩滿、靈修、魔法神話、天使精靈……到基督教、佛教、印度教、卡巴拉、煉金術士都在求解人體之謎！》。圖／柿子文化提供

這本書的目的，是解釋古代神職人員的知識與人體神秘功能的象徵意義之間所存在的關係。

我們首先要了解，所有聖典都應該以七個印來封印。換句話說，需要七個完整的詮釋，才能充分了解這些古代哲學（也就是所謂的聖典）所啟示的意義。

宗教經文無意成為歷史資料，那些僅理解其字面意義的人，是最不了解其真正意義的。

(本文摘錄自《人體的神與秘：從占星、塔羅、薩滿、靈修、魔法神話、天使精靈……到基督教、佛教、印度教、卡巴拉、煉金術士都在求解人體之謎！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)