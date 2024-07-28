殺破狼週運勢／摩羯有聚財好運、獅子桃花盛開

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星齊聚戀愛宮位，會被喜歡的人告白，兩人的關係明朗化。單身的白羊座會邂逅有好感的對象，兩人會交換聯絡方式，雙方有發展的空間。

工作運方面，木星與火星齊聚面試、考試宮位，會有許多面試機會，資歷討喜，很快就可收到錄取通知，此時會有讓你篩選的機會。參加國家考試也會跨越門檻，有機會到公務機關服務。

本週須注意的部分

健康運方面，在健康宮位的水星呈現逆行前的停滯狀態，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統不適，一旦患病，會花較長的時間療養，才能痊癒。並有舊疾隱隱作痛的現象。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到在娛樂宮位的金星影響，會不惜傾家蕩產，也要買到偶像演唱會的票，參加盛會。並花很多錢購入限量的動漫週邊商品，造成生活費拮据。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位的影響，在職場的工作項目獨立，不需要與同事配合，會覺得比較輕鬆。某些金牛座經營小事業，業績有起色，對未來的發展非常有信心。

家宅運方面，太陽與金星齊聚家宅宮位，會購買新的傢俱，或是整修房子，居住空間煥然一新。某些金牛座會與家人相聚一起吃大餐，或是出門遊玩，享受天倫之樂。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的土星影響，最近手頭較為寬裕，會吸引做直銷或拉保險的朋友需要你幫忙做業績。某些金牛座的親朋好友會上門來借錢，財不露白為佳。

感情運方面，水星在戀愛宮位呈現停滯狀態，同儕間有一些邀約，可能會碰到過去交往過的對象，或是初戀情人，心中既期待又怕受傷害。某些金牛座突然看到許久沒聯絡的前任情人捎來訊息，會考慮與對方見一面。

雙子座：

整體運勢

面試運、考試運方面，太陽與金星齊聚面試、考試宮位，面試新工作討喜，很快就能收到錄取通知。參加任何證照、國家考試的雙子座，猜題準確，可因此通過錄取門檻。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會想嘗試難度較高的旅行方式，像是自己騎車環島，或是攀登比較難爬的山嶽，完成這趟旅行會覺得十分有成就感。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚在志業宮位，在職場的職務非常吃力不討好，會想轉換到別的工作領域，可能不斷地在尋求新的機會。某些雙子座經常需要加班，甚至熬夜，但沒人會體恤你的辛苦。

健康運方面，火星進入命宮，與木星齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，工作有過勞的傾向，容易爆肝。天王星在精神宮位行進，睡眠狀況不佳，並要注意心理方面的健康。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與金星齊聚金錢宮位，目前生活較為寬裕，會想吃一些昂貴的餐廳，或購買一些奢侈品犒賞自己。同時在財務宮位的冥王星脫離不良相位的影響，有投資習慣的巨蟹座，會領到一些股利，對經濟不無小補。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的水星呈現逆行前的停滯狀態，本週最好開著自己的愛車去檢驗與保養，可免除日後龐大的維修費用。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在金錢宮位金星的影響，消費購物遇到態度不佳的服務人員，或是發生消費糾紛。某些巨蟹座會收到紅色炸彈，荷包要失血了。

健康運方面，火星、木星齊聚精神宮位，容易因為一些焦慮的問題睡不好，甚至引發嚴重的心理疾病。冥王星持續座落在疾厄宮位，注意泌尿系統的疾病，需多攝取水分，同時留意私密處的清潔。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星齊聚命宮，在感情宮位的冥王星亦脫離不良相位的影響，目前桃花盛開，會有許多人對你表達好感。感情穩定的獅子座，喜歡的人會做一件令你感動的事，使得兩人情感更堅定。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到金星影響，職場有許多突發狀況，令你措手不及，每天都需要加班。某些獅子座目前工作不穩定，有一搭沒一搭，會常宅在自己的舒適圈，無所事事。

人際關係方面，火星與木星齊聚人際關係宮位，相位皆不良。與人之間的往來請保持安全距離，避免被人佔便宜。這段時間盡量避免與人有金錢往來，日後容易引發財務糾紛。

健康運方面，金星與太陽齊聚命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。並要注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，天王星在遠行宮位行進，會趁著短暫的假期快閃某個城市，到嚮往的景點打卡，讓複雜的情緒得以轉移。某些處女座會突然需要到海外出差，差旅待遇頗佳，還可以順便遊覽當地風光。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與木星，相位皆不良，在工作領域鋒頭太健，受到同事或上司的嫉妒，故意把一些非業務範圍的雜事丟給你做，會開始感到職場不太友善。

感情運方面，海王星與土星齊聚感情宮位，土星受到木星影響，兩人對於成就的追求有落差，也造成情感關係漸行漸遠。某些處女座與喜歡的人因為工作問題取消重要的約會，會成為雙方情感破裂的導火線。

健康運方面，在命宮的水星呈現逆行前的停滯狀態，當心著涼感冒、或病毒感染，引發呼吸系統不適，一旦生病，會需要很久的時間療養才能痊癒。冥王星座落在健康宮位，注意泌尿系統問題，多攝取水分，並要注意私密處的清潔。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽與金星齊聚人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，與許多好朋友見面。某些天秤座遇到了一些困難，會有貴人伸出援手幫忙，讓你渡過難關。

感情運方面，在感情宮位的冥王星脫離不良相位的影響，情感歷經了一些考驗，會更加堅定，身邊的人是值得珍惜的。某些天秤座的另一半佔有慾較強烈，但自己也喜歡被對方獨佔的感覺。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的木星與火星相位皆不良，在異地生活、旅遊、留學、工作、出差、打工渡假，有些計畫好事多磨，遠行會有些行程無法成行，某些天秤座則是在外地水土不服，感到疲倦，甚至生病。

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，土星受到木星影響，工作需要使用大量的外語，但語言能力不足，壓力很大。某些天秤座需要到海外出差，不過任務十分艱難，所到之處生活機能不便，使你不太想承接這任務。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽與金星齊聚志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，成為眾人矚目的焦點。然而金星受到夥伴宮位的天王星影響，容易招來同事的嫉妒，甚至故意設下陷阱，扯你後腿。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，需要參與許多活動，與人交流，可獲得一些寶貴的情報，或是認識新的人脈。某些天蠍座則可能與客戶相談甚歡，很快簽訂合約。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王行齊聚在戀愛、子女宮位，土星受到疾厄宮位的木星影響，與情感對象在親密關係方面難以配合，會成為兩人關係上的障礙。已經有小孩或飼養寵物的天蠍座，需注意小孩與寵物的健康與安全。

金錢運方面，火星與木星齊聚財務宮位，相位皆不良，當心遺失貴重物品或錢包，使得你必須要掛失信用卡，各種證件要重辦。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數下滑，會套在高點好一陣子。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率提升，許多事務都能順暢進行，各種事都感到順暢許多。某些射手座會需要發表重要的報告或是演說，口才受到許多人讚賞。

遠行運方面，太陽與金星齊聚遠行宮位，會選擇較為慵懶的方式渡假，像是乘坐渡輪，或是在高級飯店享受奢華的服務，放鬆身心。某些射手則會到繁華的城市購物，並品嚐當地有名的小吃。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與火星齊聚感情宮位，相位皆不良，與喜歡的人討論雙方的重要大事，沒說幾句話就會感到不耐煩，發生爭執。某些射手座與對方家人相處有些不愉快，或是夾在戀人與家人之間兩面難為。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，土星受到木星影響，會想購置房地產，不過貸款十分沈重，請務必先衡量自己的還款能力。某些射手座的家人過度干涉你的情感問題，甚至安排相親，十分困擾。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星與太陽齊聚財務宮位，消費購物參加抽獎活動，會獲得自己喜歡的獎品，覺得很幸運。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數有小小的成長，此時出脫，可小賺一筆資金，不無小補。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會看到一些旅遊的資訊，萌生出國旅行的想法，並開始積極收集相關資料，訂定一個遠行計畫。某些摩羯座會乘坐特殊的交通工具到海外旅遊，覺得非常新奇。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與火星齊聚工作宮位，相位皆不良，辦公室總是有些人只出張嘴，使得原本設定好的計畫方向大幅改變，不但前置作業做了白工，還要加班修正工作細節。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在慾望宮位的金星影響，與戀愛對象在親密關係上無法協調，會成為兩人情感的問題。某些摩羯座的情感對象或是自己有肉體出軌的現象，但事後會覺得後悔與愧疚。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星齊聚感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，關係明朗化，雙方會開始試著交往看看。感情穩定的水瓶座，懷孕的機率大，但目前在子女宮位的火星相位不良，需注意胎兒的健康，並當心小產。

金錢運方面，水星進入財務宮位，有些債務會以分期付款的方式慢慢清償，經濟壓力才不會這麼巨大。有投資習慣的水瓶座，會獲得重要的財報資料，而購入增值潛力大的標的。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到在感情宮位的金星影響，家人過度干涉自己的情感狀態，甚至幫你安排相親。某些水瓶座的家人與自己的情感對象相處不愉快，夾在雙方之間，感到兩面難為。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎。冥王星持續座落命宮，注意泌尿系統的問題，尤其需攝取足夠的水分，並要注意私密處清潔。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽與金星齊聚工作宮位，在職場表現亮眼，受到同事與上司另眼相待。某些雙魚座則是承接一個光鮮亮麗的任務，會跟有名的人接觸，受到許多人的羨慕。

感情運方面，水星進入感情宮位，會與喜歡的人有許多話題可以交流，每天用通訊軟體通話到很晚都捨不得掛線。感情穩定的雙魚座與情感對象有許多計畫溝通順暢，兩人也培養出良好的默契。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與太陽齊聚健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎或失聲。並注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不要輕忽。

家宅運方面，木星與火星齊聚家宅宮位，相位皆不良，與親人或是鄰居會因為居住安寧的問題發生爭執，種下心結。這段期間需注意家中電器與爐火的使用，並留意門戶安全。

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