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3大星座小心颱風天破財！一類人過度「未雨綢繆」：囤糧一周吃不完
三星座颱風天時要留意破財！塔羅專家小孟老師在臉書上發文，點名摩羯座、射手座、雙子座的朋友，分別要注意過度囤積食糧、線上衝動購物、因為貪玩消耗不必要的錢財等。
Top3 摩羯座
心思細膩的摩羯座習慣未雨綢繆，在颱風來臨之前會提前採購一堆泡麵等防颱物資，導致食物堆積如山，原本要在颱風天吃的東西一個禮拜都吃不完，最後可能會造成浪費，反致錢包失血。
Top2 射手座
射手座熱愛自由自在的生活，不喜歡關在家沒事做，一旦颱風天不能出門導致心情越悶，射手座就會越想上網，滑手機時若出現購物廣告就容易手癢下手，造成衝動血拼，買下一堆無用的物品。
Top1 雙子座
貪玩的雙子座即使風雨交加也硬要出門，但他們容易因此破財，例如遇到摩托車拋錨、雨傘被吹壞要維修等狀況。除此之外，也可能遇到搭公車時因路上風雨太強勁，改坐花費高的計程車；或者可能只是走進路邊商店躲雨，卻不知不覺瘋狂購物導致大失血，因此外出務必小心謹慎。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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