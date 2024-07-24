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天生惹人愛！出生哪個時辰桃花最旺

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天生惹人愛！出生哪個時辰桃花最旺。示意圖／ingimage
天生惹人愛！出生哪個時辰桃花最旺。示意圖／ingimage

命帶桃花者天生惹人愛，又以八字中的出生時辰最能體現桃花旺與不旺。科技紫微網就根據神秘的八字命盤來看一看，哪個出生時辰桃花最旺？讓你對照參考有所依據，把握天生好桃花。

何為桃花？

在古代，桃花又名「咸池」，五行沐浴之地，為風騷之星，主男歡女愛。八字帶桃花之人，極具異性吸引力，風流花心、四處留情。

而現代來看，「桃花」代表感性、美好與浪漫多情。命帶桃花，說明感性多情、才藝出眾、魅力十足，交際力強，有良好的人際關係，桃花緣佳，感情之路較為順利。

哪個出生時辰桃花最旺？

十二地支的桃花分別是子、午、卯、酉，農曆出生年份、月份、時辰只要有子、午、卯、酉中的一個，就代表命帶桃花。所以，當出生時辰為子時（23:00 ~ 00:59）、午時（11:00 ~ 12:59）、卯時（05:00 ~ 06:59）、酉時（17:00 ~ 18:59）這幾個時辰，桃花最為旺盛。

旺桃花出生時辰的桃花特質

子時（23:00 ~ 00:59）
出生時辰為子時，是子桃花，又稱為水桃花。水，柔韌、長久。代表智慧與機變，目標遠大，遇事頗為樂觀，以不變應萬變；情感頗為豐富，是個多情種，只是要小心桃花糾紛。容易因為勇於表達、情感豐富而在旅行時有豔遇，或者團體活動中有追求者出現。

卯時（05:00 ~ 06:59）
出生時辰為卯時，即為卯桃花，又名木桃花。木主仁，是仁慈、忠厚、正直的象徵，舉止端莊穩重，行事理智謹慎，但也欠缺一些變通，不夠感性。在感情上比較木訥，一板一眼，易給人距離感。但這種冷冰冰的氣息，反而容易讓人更加好奇，異性魅力力不小，不缺桃花。

午時（11:00 ~ 12:59）
出生時辰為午時，是午桃花，又稱為火桃花。火，代表外向、行動、火熱、有創造力。在感情上熱情奔放，口才佳、才華橫溢，人際關係活絡，有很強的桃花緣，多是人群中的閃亮之星，易吸引來各類桃花，但也容易惹招惹感情困擾。

酉時（17:00 ~ 18:59）
出生時辰為酉時，是酉桃花，又稱為金桃花。金，利貴也，非富即貴。極具才幹與學識，積極又上進，有商業頭腦，行事果決且講義氣，善於交際應酬，桃花緣佳。在感情上頗為主動，容易易精準把握好對象。此命嫁入豪門或是娶富貴之妻的機率很高！

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