你的八字適合什麼樣的對象？揭秘理想伴侶特質

藏著人生密碼的八字命理，可以精準測算出你適合的對象特質，誰會是你的理想伴侶。今天，科技紫微網將從八字命盤的日柱揭秘，什麼樣（外貌、個性特質）的對象適合你、是你的理想伴侶？助你覓得佳偶良配。

如何判斷伴侶特質？

八字四柱論命，愛情、婚戀通常看日柱。日柱是花朵，象徵美好與成熟。所以，日柱在八字中很關鍵，影響你的一生感情機運。





只要知道自己的出生日期就可以判斷出適合你的伴侶特質。排出自己的生辰八字，找到日柱，對應日柱天干（十天干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸），就可以知道你的理想伴侶特質。

適合對象、理想伴侶的特質

日柱天干甲、乙：

圖片來源：科技紫微網

適合你的伴侶特質是親切隨和的類型，與之相處互動大多會比較輕鬆，宛如鄰家男孩或女孩的人物，總給人一種安心感。這類型的人，初識可能會讓人覺得比較內斂、不喜言語，熟識之後會發現其實不然，此人話多且不會令人生厭。

日柱天干丙、丁：

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適合你的伴侶特質是氣質佳、知性有禮的類型，穿著大方得體、搭配巧妙，易給人留下深刻的印象。這類型的人帶有書卷氣的學霸型人物，生活講究，注重形象；要麼不說話，一旦開口會讓人有一種如沐春風之感，是一個有風度、讓人願意親近的人。

日柱天干戊、己：

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你的理想伴侶是談吐大方、幽默風趣，感染力強的說書型人物，身材高挑，喜歡跟人群接觸，言而有信，樂於分享，易成為眾人追捧的對象。這類型的人愛說愛笑、不記仇，是一個十分討喜的人。

日柱天干庚、辛：

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你的理想伴侶是成熟穩重的霸總類型，氣場比較強大，讓人不自覺產生崇拜之情。這類型的人大多眼睛大而明亮，身材中等，為人大方、得體，給人一種明朗、大氣的感覺，是容易令人欣賞的對象。

日柱天干壬、癸：

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你的理想伴侶是靈魂敏捷、頗具才藝的類型，身形高瘦、五官柔美，穿著打扮有自己的獨特風格，是屬於藝術家型的人物。這類型的人，興趣愛好廣泛，對周遭事物有獨到見解，也願意與人分享，是一個能夠給人帶來正能量與快樂的人。

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