大暑轉運大法：3生肖迎來事業財運旺季！

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大暑節氣（陽曆2024年7月22日至8月6日）標誌著一年中最炎熱的時期。聯合報系資料照
大暑節氣（陽曆2024年7月22日至8月6日）標誌著一年中最炎熱的時期。聯合報系資料照

大暑節氣（陽曆2024年7月22日至8月6日），是夏季的最後一個節氣，標誌著一年中最炎熱的時期。古書有云：「大暑，乃酷熱也。」這段期間氣溫最高，陽光最強，農作物進入生長旺盛期，同時也是農民朋友忙碌的時刻。雖然酷熱難耐，但這也是天地間陽氣最盛、能量最強的時候，對於運勢的提升有著重要的影響。

如何在大暑招好運

第一招：拜土地公，祈求豐收
在大暑節氣期間，農民會特別拜祭土地公，祈求農作物的豐收和家庭的平安。現代人可以選擇在這天去土地公廟上香，感謝大地的恩賜，同時祈求事業順利、財運亨通。準備一些時令水果、清茶和香火，誠心禮拜，能夠增強自身的運勢。

第二招：泡涼茶，清熱解毒
大暑時節炎熱易中暑，泡上一壺清涼解暑的涼茶，不僅能消暑降火，還能提升身體的正能量。可選用菊花、金銀花、薄荷等藥材，煮水後飲用，不僅有助於身體健康，還能帶來內心的清涼，保持心情愉快，有助於運勢提升。

第三招：準備供品祭拜祈福
準備四樣供品，包括龍眼、紅龜粿、發糕及紅圓，在上午7時至下午5時前往常去的廟宇祭拜。如果不方便到廟裡，只要備妥供品，雙手合十向天祈福，誠心祈求，一樣能為自己下半年招來好運。

哪些生肖在大暑後轉運

生肖蛇
大暑節氣給生肖蛇帶來了財運上的新機會。這段期間，你的投資理財將會有意想不到的好消息，特別是長期以來的積累將得到豐厚的回報。工作方面，也會有新的合作機會，幫助你實現職場上的突破。注意保持良好的健康狀態，才能更好地迎接這些好運。

生肖羊
對於生肖羊來說，大暑是一個人際關係轉好的時期。這段期間，你會遇到很多志同道合的朋友，擴大你的社交圈，帶來新的合作和支持。家庭生活也會更加和諧，與家人的關係更加緊密，整體運勢蒸蒸日上。財運方面，也有不錯的收穫，可以考慮進行一些小額投資。

生肖虎
大暑節氣讓生肖虎的事業運勢大放異彩。這段期間，你在工作上將會有重大突破，可能會迎來升職或加薪的機會。你的領導能力和決策能力會得到充分展現，得到同事和上司的認可。感情方面，單身的生肖虎有望遇見心儀的對象，展開一段甜蜜的戀情。

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大暑 生肖 節氣

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