下周一「關公生」3生肖旺財必拜！馬有正財、虎投資大賺、他喜迎意外之財
關羽，字雲長，三國時期武將，因性情忠義，備受推崇，因此被當作神明祭祀，而產生關聖帝君的信仰。關聖帝君，又稱恩主公，在佛教稱為「伽藍菩薩」，是護法神之一。
民間的祭祀分為兩大財神，文財神趙公明，以及武財神關聖帝君。今年，農曆 6/24 (國曆 7/29)，是關聖帝君的聖誕。
在關聖帝君聖誕這天，有三生肖誠心禮拜，準備供品祭祀，清水孟國際塔羅宮小立老師表示最能得到關聖帝君的眷顧，加強財運有3生肖:
三生肖必拜關公，發財有望！
馬，工作順利，增旺正財運勢
虎，投資得利，快速累積財富
狗，好運旺旺來，有機會獲得意外之財
但無論哪種生肖，只要在這天，誠心禮拜關聖帝君，一定都能得到眷顧跟保佑。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言