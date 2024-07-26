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下周一「關公生」3生肖旺財必拜！馬有正財、虎投資大賺、他喜迎意外之財

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅宮小立老師
圖為新竹市普天宮，巨型關公塑像成為當地地標。記者王慧瑛攝影／報系資料照
圖為新竹市普天宮，巨型關公塑像成為當地地標。記者王慧瑛攝影／報系資料照

關羽，字雲長，三國時期武將，因性情忠義，備受推崇，因此被當作神明祭祀，而產生關聖帝君的信仰。關聖帝君，又稱恩主公，在佛教稱為「伽藍菩薩」，是護法神之一。

民間的祭祀分為兩大財神，文財神趙公明，以及武財神關聖帝君。今年，農曆 6/24 (國曆 7/29)，是關聖帝君的聖誕。

在關聖帝君聖誕這天，有三生肖誠心禮拜，準備供品祭祀，清水孟國際塔羅宮小立老師表示最能得到關聖帝君的眷顧，加強財運有3生肖:

三生肖必拜關公，發財有望！

馬，工作順利，增旺正財運勢

虎，投資得利，快速累積財富

狗，好運旺旺來，有機會獲得意外之財

但無論哪種生肖，只要在這天，誠心禮拜關聖帝君，一定都能得到眷顧跟保佑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 關公

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