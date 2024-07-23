快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆七月，十二生肖月運勢（上）鼠、虎、馬、猴、狗要注意」，這裡的農曆七月是指節氣上的七月，也就是從國曆的8月7日「立秋」到9月8日。老師提醒，農曆七月也是俗稱的「吉祥月」、「民俗月」「孝親月」，也是由陽轉陰的時節，能量轉換的時候，也容易有變動不安。下面五個生肖要運氣有點低迷，要多注血光災，不要太鐵齒，趨吉避凶。

▍鼠／凡事親力親為 別輕信別人

對生肖鼠來說，農曆七月是「三合月」，整體是好的，但是容易樂極生悲，或是忘記危機存在。

生肖鼠七月最好不要大喜大悲，要知道「一切都是最好的安排」，不管是要結束工作、結束感情，都是好的事情。鼠有白虎星、指背星入座，本月不要太輕信別人，建議凡事最好都親力親為，才會迎來貴人幫助。

想要開運，可以多穿紅色系、粉紅色系衣服飾品，配戴粉晶，紅水晶，也可以多拜土地公。

▍虎／旅遊容易有血光災或破財

要注意血光之災、破財的問題。近日容易有財物損失，旅遊也可能出狀況，或是身體微恙。要注意車關、行車走路都當心，搭乘大眾交通也可能遇到誤點或車禍，如果要出遊可以多保旅遊險，做好準備。

本月虎「先遇難後呈祥」，會遇到很多障礙，但都是考驗，一一解決不要抱怨，之後都能化解。

想要開運，可以多穿綠色衣服飾品，配戴綠珀、綠水晶、綠幽靈，可以多拜觀音、綠度母，多念心咒。

▍馬／人生無常 多祈福、多曬太陽

生肖馬本月當心交通意外、血光災，心情起伏較大，情緒容易被別人牽著走，如果有舊疾復發，要盡快處理。馬本月容易感受到人生無常，容易聽到親友壞消息，要多結善緣，也可以為自己和親友多祈福。

想要開運，可以多穿紅色、黃色、咖啡色衣服，每天也可以抽空多曬太陽，接觸陽光，可以拜關公。

▍猴／注意EQ 當心工安意外

要注意控管情緒，不要亂發脾氣，不要太衝動強出頭，要學習以柔克剛，硬碰硬會出事，引來小人。

猴本月要注意金屬利器刀傷，工作上也要注意工安，避免太急出事而受傷。

想要開運，可以多穿咖啡色、黃色系衣服，配戴蜜蠟、金珀，可以拜觀音。

▍狗／避免與人有金錢往來

本月要注意血光意外，不要便宜行事，尤其不要遊走法律邊緣，容易一時大意觸法。本月不要作保、合夥，避免和人有金錢上的往來，容易產生不愉快。本月容易覺得委屈，請多點耐心修智慧。

如果身體出狀況，該處理就去處理，今年也太歲年，記得農曆七月該做普度的要做，

想要開運，可以多穿黃色、紅色、、粉紅色、咖啡色衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶、金珀，可以拜土地公或觀音。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「收穫豐碩」：短時間大進財

下周生肖運勢／狗事業運逆天、羊財星高照、這生肖愛情「遇見對的人」

家裡有他就強運！「四生肖」好福氣、從小得人疼…還帶旺全家

準備發了！三生肖8月起「財富來敲門」…狗日進斗金、鼠事業起飛

相關新聞

一路旺到年底！3生肖8月喜迎貴人 狗正財偏財運佳、豬能升遷加薪

時序來到7月下旬，「搜狐網」指出，3生肖即將在8月轉運，不僅贏得貴人關照、求財順心，且運勢一路旺到年底。其中，屬狗者會有不錯的正財偏財運；屬豬者會得到新的工作機會。

3星座最會成大事！獅子渴望成為人群焦點 這類人熱愛探索未知

三大星座野心勃勃，容易成大事！命理專欄「星座巫師」分享，牡羊座、獅子座、射手座的朋友勇於冒險、不怕失敗，加上各自獨特的個性，比起一般人更容易取得非凡成就。

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆七月，十二生肖月運勢（上）鼠、虎、馬、猴、狗要注意」，這裡的農曆七月是指節氣上的七月，也就是從國曆的8月7日「立秋」到9月8日。老師提醒，農曆七月也是俗稱的吉祥月、民俗月、孝親月，也是由陽轉陰的時節，能量轉換的時候，也容易有變動不安。下面五個生肖要運氣有點低迷，要多注血光災，不要太鐵齒，趨吉避凶。

別惹他們！一臉溫柔城府深「三星座狠角色」 巨蟹堅持原則、天秤莫名強硬

不同的星座有不同的個性，搜狐網分享有三個星座，深藏秘密，表面溫和善良，內心卻自成一格，城府深沉，必要時也能殺伐決斷狠下心來，絕對是溫柔狠角色。

貴人相助+財運開掛…2024最聚財3生肖！別做「這事」才能長紅

2024過了一半，你覺得自己今年財運如何呢？搜狐網分享，有三個生肖在2024年最容易聚財，富貴好運貫穿一整年，快來一起掌握財富密碼吧。

4星座外表強悍…內心玻璃！牡羊堅強攏是假、獅子自尊潰堤、巨蟹越想越委屈

有些人外表看似強悍，但內心卻非常纖細敏感，無法接納別人直接的批評或意見，容易惱羞或崩潰。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座外表看起來堅強獨立，但內心世界卻有點脆弱，甚至需要別人小心呵護理解，請同時參考太陽、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。