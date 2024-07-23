農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆七月，十二生肖月運勢（上）鼠、虎、馬、猴、狗要注意」，這裡的農曆七月是指節氣上的七月，也就是從國曆的8月7日「立秋」到9月8日。老師提醒，農曆七月也是俗稱的「吉祥月」、「民俗月」「孝親月」，也是由陽轉陰的時節，能量轉換的時候，也容易有變動不安。下面五個生肖要運氣有點低迷，要多注血光災，不要太鐵齒，趨吉避凶。

▍鼠／凡事親力親為 別輕信別人

對生肖鼠來說，農曆七月是「三合月」，整體是好的，但是容易樂極生悲，或是忘記危機存在。

生肖鼠七月最好不要大喜大悲，要知道「一切都是最好的安排」，不管是要結束工作、結束感情，都是好的事情。鼠有白虎星、指背星入座，本月不要太輕信別人，建議凡事最好都親力親為，才會迎來貴人幫助。

想要開運，可以多穿紅色系、粉紅色系衣服飾品，配戴粉晶，紅水晶，也可以多拜土地公。

▍虎／旅遊容易有血光災或破財

要注意血光之災、破財的問題。近日容易有財物損失，旅遊也可能出狀況，或是身體微恙。要注意車關、行車走路都當心，搭乘大眾交通也可能遇到誤點或車禍，如果要出遊可以多保旅遊險，做好準備。

本月虎「先遇難後呈祥」，會遇到很多障礙，但都是考驗，一一解決不要抱怨，之後都能化解。

想要開運，可以多穿綠色衣服飾品，配戴綠珀、綠水晶、綠幽靈，可以多拜觀音、綠度母，多念心咒。

▍馬／人生無常 多祈福、多曬太陽

生肖馬本月當心交通意外、血光災，心情起伏較大，情緒容易被別人牽著走，如果有舊疾復發，要盡快處理。馬本月容易感受到人生無常，容易聽到親友壞消息，要多結善緣，也可以為自己和親友多祈福。

想要開運，可以多穿紅色、黃色、咖啡色衣服，每天也可以抽空多曬太陽，接觸陽光，可以拜關公。

▍猴／注意EQ 當心工安意外

要注意控管情緒，不要亂發脾氣，不要太衝動強出頭，要學習以柔克剛，硬碰硬會出事，引來小人。

猴本月要注意金屬利器刀傷，工作上也要注意工安，避免太急出事而受傷。

想要開運，可以多穿咖啡色、黃色系衣服，配戴蜜蠟、金珀，可以拜觀音。

▍狗／避免與人有金錢往來

本月要注意血光意外，不要便宜行事，尤其不要遊走法律邊緣，容易一時大意觸法。本月不要作保、合夥，避免和人有金錢上的往來，容易產生不愉快。本月容易覺得委屈，請多點耐心修智慧。

如果身體出狀況，該處理就去處理，今年也太歲年，記得農曆七月該做普度的要做，

想要開運，可以多穿黃色、紅色、、粉紅色、咖啡色衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶、金珀，可以拜土地公或觀音。

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