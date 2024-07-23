快訊

他嗨「有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別惹他們！一臉溫柔城府深「三星座狠角色」 巨蟹堅持原則、天秤莫名強硬

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為外表溫柔內心城府深示意圖。圖/ingimage
圖為外表溫柔內心城府深示意圖。圖/ingimage

不同的星座有不同的個性，搜狐網分享有三個星座，深藏秘密，表面溫和善良，內心卻自成一格，城府深沉，必要時也能殺伐決斷狠下心來，絕對是溫柔狠角色。

★巨蟹座：溫柔的面具 堅韌的內心

「溫柔是他們的外衣，但心中的堅定從未動搖。」巨蟹座，常以溫和善良的形象示人。他們善於傾聽，樂於助人，總是一臉「人畜無害」，然而，這一切都是他們的保護色。巨蟹座其實是非常有原則的人，當他們覺得被觸犯時，立刻毫不猶豫地採取行動，毫不手軟。

巨蟹座正因為內心深處有強大的力量，才會用溫柔來包裹自己，避免直接的衝突和傷害。巨蟹座的溫柔特質，往往讓人忽略他們的真實能力。他們有著極強的家庭觀念和保護慾望，不輕易顯露鋒芒，但當涉及到自己在乎的事情時，他們連一步也不會退讓。

★天秤座：和善的面容 果敢的決策

「平衡是他們的追求，果敢是他們的力量。」天秤座總是給人謙謙君子、樂於助人的印象，他們追求和諧，看似沒有什麼脾氣。然而，當面臨重要決策時，天秤座展現的果敢與堅定卻常令人驚訝。

天秤座的和善，是他們的人際策略，當他們追求和諧的同時，也暗中觀察分析周遭的一切。一旦時機成熟，天秤座會毫不猶豫地採取行動，為了平衡和正義不惜一切代價。

天秤座的這種特質，使他們在職場和人際關係中如魚得水，他們懂得如何透過平和的方式達到目的，但在事情關鍵時刻，天秤座也勇於展現強硬和決心。

★雙魚座：柔情的假象 冷靜的判斷

「柔情似水，卻有著鋼鐵般的意志。」雙魚座常被視為溫柔浪漫的代表，他們充滿愛心，樂於幻想，給人一種柔弱需要保護的感覺。然而，雙魚座在面對真正的挑戰時，能夠展現出令人難以置信的冷靜和果斷。

正因為雙魚座內心深處有著強大的信念和判斷力，才能在日常生活展現柔情似水的一面。雙魚座總會用溫柔的方式化解衝突，但又會異常冷靜和果斷，這種反差常常讓人感到驚艷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

4星座外表強悍…內心玻璃！牡羊堅強攏是假、獅子自尊潰堤、巨蟹越想越委屈

「人家是女森」3星座女絕不倒追…水瓶超被動、天秤自尊高、第一名想太多

5星座表面隨和…內心超孤僻！雙子怕安靜、天秤射手小劇場多、獅子被面子綁住

容易被寵壞「誰是家族麻煩人物」…雙子沒擔當、獅子說大話、他容易捲桃色糾紛

相關新聞

別惹他們！一臉溫柔城府深「三星座狠角色」 巨蟹堅持原則、天秤莫名強硬

不同的星座有不同的個性，搜狐網分享有三個星座，深藏秘密，表面溫和善良，內心卻自成一格，城府深沉，必要時也能殺伐決斷狠下心來，絕對是溫柔狠角色。

貴人相助+財運開掛…2024最聚財3生肖！別做「這事」才能長紅

2024過了一半，你覺得自己今年財運如何呢？搜狐網分享，有三個生肖在2024年最容易聚財，富貴好運貫穿一整年，快來一起掌握財富密碼吧。

4星座外表強悍…內心玻璃！牡羊堅強攏是假、獅子自尊潰堤、巨蟹越想越委屈

有些人外表看似強悍，但內心卻非常纖細敏感，無法接納別人直接的批評或意見，容易惱羞或崩潰。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座外表看起來堅強獨立，但內心世界卻有點脆弱，甚至需要別人小心呵護理解，請同時參考太陽、上升星座。

「人家是女森」3星座女絕不倒追…水瓶超被動、天秤自尊高、第一名想太多

常言道，「男追女隔重山，女追男隔重紗」。現在我們也常聽到許多女生主動追求男生的愛情故事，但還是有些女生就是堅持不倒追，旺好運分享「這些星座女就是絕對不倒追」，快看看哪些女生星座超堅持吧！

5星座表面隨和…內心超孤僻！雙子怕安靜、天秤射手小劇場多、獅子被面子綁住

有些星座看起來和誰都很要好，好像到哪都交得到朋友。但其實他們內心超孤僻，比起和別人一起，更享受一個人，甚至他們的社交能力根本是裝出來的，到底是哪些星座上榜呢？

每日星座運勢／獅子不宜做重大決策 多聽他人意見

2024-07-23牡羊座短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。【整體運】不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。