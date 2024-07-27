四星座遇事打死不退…牡羊要吵就要贏、摩羯比氣長、「他」原則問題

在人生中，人難免會遇到難關，有些人會選擇退一步，有些人則會堅持到底，他們認為該爭的就要爭到底，無論面對什麼樣的困難和挑戰，都不會輕言妥協。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，哪些星座是力爭到底、該爭的絕不讓步的星座代表。建議同時參考太陽、上升星座。

★天蠍座／維護權益、不輕言妥協

天蠍座是一個極具洞察力和決心的人，對於認定的事情絕不會輕易讓步。當天蠍座覺得自己權益受到侵犯，或受到不公平對待時，總會毫不猶豫地站出來發聲。天蠍座的堅韌和毅力，讓他們在面對困難時能夠冷靜分析，找到最佳的解決方案。無論是在人際關係或職場上，天蠍座都會用智慧和堅持來爭取權利，不會輕言妥協。天蠍座認為，只有透過努力與堅持，才能獲得尊重和成功。

★牡羊座／必須吵贏、破罐子破摔

牡羊座是充滿熱情和勇氣的人，面對爭議時，他們總表現得直接激烈。牡羊座從不會輕易讓步，他們認為該爭就一定要爭到底。他們不怕與人爭論，並且堅持自己的立場，即使面臨巨大的壓力，牡羊座從不退縮，反而越挫越勇。這種不屈不撓的精神讓他們常常能取得成功，但建議牡羊座需要多注意溝通方式，以免因過於激烈，而影響人際關係。

★摩羯座／拉長戰線、時間定輸贏

摩羯座是一個務實且有耐心的人，只要認定目標，就會不遺餘力去實踐。當摩羯座感受到自己利益受到威脅時，他們不會輕易讓步，而是採取長期戰略，用時間決定輸贏。摩羯座相信，透過持之以恆的努力和堅持，才能夠迎接勝利。在這個過程中，摩羯座會冷靜分析局勢，制定周密的計劃。他們的耐心和堅持也帶來成功，並且贏得他人的尊重。

★獅子座／捍衛尊嚴、超堅持原則

獅子座是一個自信與領導力的人，對於原則和價值觀，獅子座總堅持到底絕不讓步。當獅子座感覺到自己的尊嚴受到挑戰，或遭受不公平對待時，他們會毫不猶豫地站出來捍衛權益。獅子相信，只有透過自己的努力和堅持，才能夠真正實現理想和目標。獅子座會勇氣和智慧來解決問題，他們的這種堅持和決心，讓他們往往能夠取得成功，並贏得他人的尊重和仰慕。

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