4星座外表強悍…內心玻璃！牡羊堅強攏是假、獅子自尊潰堤、巨蟹越想越委屈

有些人外表看似強悍，但內心卻非常纖細敏感，無法接納別人直接的批評或意見，容易惱羞或崩潰。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座外表看起來堅強獨立，但內心世界卻有點脆弱，甚至需要別人小心呵護理解，請同時參考太陽、上升星座。

雙魚座／友情至上、面子問題

雙魚座總給人溫柔善良、富有同情心的感覺，他們看似非常有同理心，很懂得人情事故。但其實雙魚座內心非常重視友誼和面子問題，對於別人太直接的批評和意見，雙魚常常感到非常受傷和委屈。即使表面上雙魚仍保持微笑和禮貌，內心其實不斷反覆咀嚼那些傷人的話語，情緒也因此低落。雙魚座需要身邊的人用溫和的方式溝通，讓他感受到尊重和關懷。

巨蟹座／容易受傷、感覺委曲

巨蟹座外表溫暖又堅強，好像能夠面對任何困難和挑戰，但他們內心其實敏感又脆弱，很容易受到別人的話語影響，尤其是那些直接的批評和否定，會讓巨蟹座感到無比委屈受傷。巨蟹座渴望被理解和支持，總期望別人用溫柔的方式對待。對你來說，溫和體貼的溝通方式是最重要的。

牡羊座／外表堅強、內心綿羊

牡羊座總是給人一種堅強自信、大無畏的印象，看似能夠應付一切挑戰。但其實你的內心非常柔軟，無法接受別人直言不諱的批評和意見。牡羊座渴望被理解和尊重，希望別人能夠看見他們努力和付出的一面，而不是直接指出牡羊的不足與錯誤。面對別人直接的批評，牡羊座會感到非常受傷，甚至懷疑起自我價值。牡羊座需要身邊的人用溫暖和支持的方式與他們交流，讓他們感受到愛和尊重。

獅子座／自尊心強、需要認可

獅子座的外表總是展現出強大的氣場和自信，看似能夠面對任何挑戰和困難。但其實獅子座內心非常渴望得到別人的認同和讚美，對於直接的批評和指責，卻會感到非常受傷。獅子座自尊心很強，無法接受任何否定和批評，即使那些意見是善意的，都會傷害到獅子座。他們需要別人用鼓勵和支持的方式交流，這樣才能讓獅子座感受到被尊重和被理解。

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