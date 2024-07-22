鬼月注意！「3星座」慘入最衰清單 金牛容易受騙、第1名強碰水星逆行

每年的農曆七月就是俗稱的「鬼月」，今年鬼門開的日期落在國曆的8月3日，這個月份裡有著不少的禁忌，讓人格外害怕。星座專家艾菲爾在節目「命運好好玩」上透露，因為有5顆星星逆行，因此有3個星座的人在鬼月期間特別衰，要多加注意。艾菲爾也表示可以參考自己的太陽、上升星座。

第三名：金牛座／粗心大意、遇到詐騙

金牛運勢低迷的原因跟自己的粗心大意有關，而且會明顯遇到詐騙的現象，雖然在平常時性格是謹慎保守的，但這波可能會受到行星逆行的現象影響，就會使本能出現。比如正常的駕駛，結果一不小心恍神沒注意，就會造成危險。另外，在網路交友或是處理簡訊的問題，有可能會一時間忘記了謹慎之心，就會遇到詐騙現象。

第二名：處女座／合作紛爭、互撕互告

合作糾紛，在商業上是公司對公司的問題，會出現一些說不清理還亂的現象。互撕互告有可能會發生在婚姻關係中，因此如果從今年以來，感情都是處在一個磨合跟互相包容理解的狀況當中的話，在鬼月期間，要格外的去體貼對方，否則一點小誤會可能就會引發互撕互告的情況。

第一名：雙子座／情路不順、家庭失和

雙子座的朋友也在鬼月遇到水星逆行，水星也是雙子座的守護星，所以會遇上運勢低迷的現象，也會導致雙子座的情路不順，坎坷的愛情或是所遇非人，在這段時間發展的戀情，有可能會被欺騙，甚至有可能引發出更多的家庭糾紛。

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