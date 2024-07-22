唐綺陽星座運勢週報：雙子有爆紅機會 處女職場如戰場

星象影響：太陽衝刺、火星進雙子、太陽進獅子、水星進處女

太陽衝刺移位中，感到事情混亂，天氣極端異常，身體易有不適。火星進雙子，想要動起來的能量，多參與戶外活動，也有溝通和自我表達的慾望。雙子座展現企圖心、變得忙碌，有爆紅的機會。週遭八卦議論紛紛，眾人慎防流言中傷。太陽進獅子，藝文聚會、演唱會及小孩相關活動變多。週五水星進處女，檢視自我才能是否充分運用。

12星座個別運勢：

金牛：事務繁雜壓力大，需自我調節；感情因壓力而起爭執

雙子：易衝動沒耐心需注意健康；感情上要貼心勿太自我

處女：職場如戰場、克服挑戰以致情緒激動；感情稍欠缺耐心

天秤：過勞已久導致工作進度延誤；感情需要有人安慰示好

天蠍：尋求他人協助成效更佳；感情要給予空間或幫助

魔羯：工作有女性貴人的關心；感情裡展現脆弱更吸引人

水瓶：工作上適合以直覺做判斷；感情有一見鍾情的機會

雙魚：事業能以柔克剛解決困難；感情亦能順利制服對方

牡羊：工作遇強則強很有挑戰性；感情要再增添浪漫

巨蟹：工作多點企圖心有機會登頂；感情太挑剔會掃興

獅子：得到稱讚讓自信增加；感情在安穩中釋放浪漫

射手：工作機會多可精挑細選；感情中身價逐漸提高