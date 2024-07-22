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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「收穫豐碩」：短時間大進財

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人忙得不可開交，最後賺進一大筆錢財，有人則是財神爺降臨，業績瞬間衝破天花板，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬虎

如果你正在為了自己的未來前程而努力打拼的學生族群，別以為自己就沒有財運，在本周將會遇到非常好的機緣，透過認真的學習成績，有機會在這段時間裡得到申請獎學金的機會，並順利取得，這一切都跟自己的努力有關，在往後的日子裡仍要繼續加油，讓自己未來更美好。

第四名：血型O型+生肖屬猴

車子雖然是代步工具，但大多數人都希望自己開出去的車能夠光鮮亮麗，如果你的工作屬於汽車美容類型，本周生意量會非常龐大，一台台各種類型的汽車將進出在你的車廠中，讓你忙得不可開交，雖然辛苦，但是收穫卻是非常豐碩，讓你在短時間內，賺進一大筆錢財。

第三名：血型AB型+生肖屬鼠

如果你的工作屬於直銷類型，需要經常在各種不同的場合與人打交道，在本周的你更要加緊努力，因為在這段時間裡，你的說服力相當強，能夠吸引許多人的注意力，輕輕鬆鬆就能銷售各類商品，但記得要以誠信為本，才能讓生意長長久久，錢源持續滾滾而來。

第二名：血型A型+生肖屬狗

智慧財產往往是無價之寶，所謂知識就是力量，如果你是法律工作者，特別是律師，本周會遇到許多蒙受委屈的求助者前來諮商，請你一定要拿出憐憫心和專業態度給予幫助，透過你的能力，未來不僅能替人伸張正義，提升名望，同時也能簽下許多委任約，累積自己的財富。

第一名：血型B型+生肖屬羊

金錢交易的買賣市場中，每分每秒都在不斷的進行，商品有大有小，價格有高有低，如果你是從事汽車銷售員，本周可謂財神爺降臨，運勢相當強盛，在這段時間裡，你將會遇到許多提錢來見的客戶，只要用最親切的方式接待，對方就會馬上買單，讓你的業績瞬間往上衝破天花板。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

天花板 生肖 血型 財運

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