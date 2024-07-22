今天入大暑 四生肖神經緊張失眠多夢...十項大忌別做

今天下午3時45分進入「大暑」節氣，按照中華習俗，此節氣是溫度高、陽氣旺盛的節氣，命理師楊登嵙提醒，此節氣有牛、馬、羊、豬等4個生肖要注意健康，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，另外此節氣有包括忌吃油炸食物、忌喝冷飲等10大禁忌，需「養長氣」，以避免肝火上升、徒耗體力。

命理師楊登嵙說，今天下午3時45分進入大暑節氣，在養生保健中有「冬病夏治」、「寒病夏治」，意思是一些在冬季比較容易發作的病應該在夏季治療，如慢性支氣管炎、肺氣腫、支氣管哮喘、腹瀉、風濕痺症等陽虛症，暑期是最佳的治療時機。

楊登嵙說，「小暑大暑，曬死老鼠」，此節氣高溫來襲，人體排汗多、消耗大，易動肝火，感到心煩意亂、睏倦乏力、食慾不振、急躁焦慮等，這個時候就不得不注意「大暑」的一些禁忌和養生了。俗話說「心靜自然涼」，心態宜清靜，越是天熱越要「心靜」，以避免不良刺激。

楊登嵙指出，「大暑」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、豬，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。

以下為大暑節氣的十大禁忌：

1.忌油膩食物：

吃了大量的油膩食物會加重胃腸的負擔，使大量血液滯留於胃腸道，輸送到大腦的血液相對減少，人體就會感到疲憊加重，更容易引起消化不良。

2.忌喝冷飲：

很多人喜歡以喝冷飲、吃冰品等方式消暑降溫，這太寒涼，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，消暑切勿吃太寒涼，當心物極必反。

3.忌大量飲水：

應該採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜，切忌狂飲不止。大量飲水不但會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗亢進，結果會造成體內的水分、鹽分大量流失，嚴重者會發生熱痙攣。

4.忌空腹飲茶：

忌空腹飲茶，尤其是腸胃狀況不是很好的人。

5.忌曝曬：

大暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。要穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。

6.忌長時間吹空調:

夏天使用空調給人們帶來舒爽，同時也帶來疾病，長時間在空調環境下工作學習的人，因空氣不流通，環境得不到改善，會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、記憶力減退、乏力等症狀，以及一些皮膚過敏的症狀。

7.忌冷水洗浴：

夏季天氣炎熱，人的毛細孔處於開泄狀態，因此，寒氣極易侵入人體，導致陽氣暗損。身體在燥熱的情況下，突然下到冷水裡，身體受到冷的刺激，會造成不適，一冷一熱更容易得風濕。

8.忌熬夜：

大暑炎熱，容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜。要調整起居，讓睡眠充足，中午應午睡半至一小時，因睡眠與情緒和免疫力密切相關，睡眠不足抵抗力會變差。

9.忌大量勞動：

大暑天氣悶熱、潮濕，人體感覺不舒服，容易中暑。因此，要避免過度勞動，同時減少運動量，少出門活動。

10.忌急躁：

大暑節氣易動肝火，容易心煩意亂、食欲不振、急躁焦慮等；靜心養生，俗話說「心靜自然涼」，心態宜清靜，越是天熱越要「心靜」，以避免不良刺激。