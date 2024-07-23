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5星座表面隨和…內心超孤僻！雙子怕安靜、天秤射手小劇場多、獅子被面子綁住
有些星座看起來和誰都很要好，好像到哪都交得到朋友。但其實他們內心超孤僻，比起和別人一起，更享受一個人，甚至他們的社交能力根本是裝出來的，到底是哪些星座上榜呢？
★雙子座
雙子座朋友滿天下，很容易認識到新朋友，但是雙子座對於內心的感受不是誰人都可以聊，在安靜的空間那怕只是一秒，雙子座都會陷入超級寂寞的心情當中。所以雙子座無法一個人獨處，往往都會想很多。
★天秤座
雖然和誰都看起來很好，但是天秤座其實對於周圍人都有不同的意見，表面的和諧只是一種表現，真實的想法往往是一個人的時候，或是在相處中內心會有很多的OS。天秤座很享受自己一個人的時間。
★水瓶座
水瓶座喜歡廣結朋友，尤其是不同領域的朋友，但是水瓶座很容易看不慣別人的行為，有時候甚至會把心中的OS無意識中說了出來。雖然很怕無聊，但也很懼怕人多的地方。
★射手座
射手座太會維持自己的形象，表面一套，心中一套是常見的情況，射手座很多時候不會在面對面時表達，好像什麼都不會有所影響，但其實內心不滿一堆。想要安靜的空間很大，不太想要一直維持在社交空間中。
★獅子座
獅子座在外面都愛面子，喜歡自己受歡迎的樣子。但是這樣只是為了維持自己的形象。獅子座其實很享受獨處的空間，很喜歡一個人去做很多的事情。會很厭煩什麼事情都要顧及別人的感受。
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