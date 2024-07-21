容易被寵壞「誰是家族麻煩人物」…雙子沒擔當、獅子說大話、他容易捲桃色糾紛

不同星座在家人表現中，容易為家人帶來什麼樣的麻煩呢，不管是主動或是被動，都會不知不覺造成別人的困擾。

★白羊座

白羊座非常自我，這很看重父母如何對待，如果對白羊子女太過於壓抑白羊座，白羊座為了賭氣，會故意往相反的方向走，導致惹出了很多麻煩。

★金牛座

金牛座麻煩在於對某些事物非常執著，會因為與人的一些矛盾無法調解，而出動到家人的幫忙之類的。

★雙子座

雙子座很會把麻煩事情帶到家中，畢竟雙子座的抗壓能力有點低，所有自己不能承受的事情大多都會惹出麻煩才請求家人幫忙解決。

★巨蟹座

巨蟹座不擅於處理大事情，突發事件，巨蟹座往往成為在家族中最容易崩潰的星座，面對家庭的巨變，也許家族先要處理的是巨蟹座的情緒。

★獅子座

獅子座往往容易得罪別人，把話說得很大並無法實現，尤其是一些家境較好的獅子座，很多時候會借用家族的名聲來做一些無理的事情，常常是家族的擔憂。

★處女座

處女座做事都一板一眼，應該不會惹出什麼麻煩，但偏偏處女座非常認真，對於小細節都很重視，往往是家族出現矛盾時充當一個講道理的人，家族的人都沒有矛盾了，但處女座還會死纏同樣問題沒完沒了。

★天秤座

天秤座最不會處理感情問題，往往發生桃色事件，會牽連整個家族，都會帶給家庭很大的麻煩。

★天蠍座

雖然天蠍座都自管自己的，但是越是不表達越容易造成家人的擔心，屬於被動型的麻煩，往往造成家人的煩惱之一。

★射手座

射手座太我行我素，而且闖禍了也不自知，尤其在年輕的時候，很容易得罪人，家族往往都要為射手座無理的表現感到頭痛。

★魔羯座

魔羯座對於身體的不重視，很多時候是家族之間的煩惱來源，一些魔羯座在年輕時容易做出大人無法理解的行為，因此如果沒有正確的引導會讓魔羯座有脫序的行為。

★水瓶座

水瓶座是家族的麻煩在於水瓶座根本不會在家族中，往往我行我素，想要做什麼就做什麼，家人想要管束都無從入手，造成一個重重的距離是家族無法跨過的。

★雙魚座

雙魚座很容易衝動做決定，過後很多時候都會惹出不同的麻煩，而且面對問題也沒有能力處理，到最後也是需要依靠家人的幫忙。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。