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健康長壽、兒女最孝順的「生日尾數」曝光！福氣特好 一生大富大貴

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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出生日期的最後一個數字具有神奇的力量，能決定一個人一生的命運。有些人一生都會榮華富貴，非常有福氣，不僅可以長壽，還可以有孝順的兒女，「搜狐網」列出了幾個生日尾數的人，有著天生的好運，命運充滿著光明。

生日尾數為1、9

生肖：鼠、牛、虎

晚年會有長壽之福，這些生肖的人晚年身體健康、精力充沛，可以在晚年繼續過上美好的生活，品嘗幸福的滋味。

生日尾數為2、8

生肖：龍、羊、狗

這些人不但長壽，而且身邊兒女相當孝順，這些生肖的孩子會很虔誠地照顧父母，盡最大的努力去關心和尊敬父母，給他們一個溫暖的家庭和無盡的愛。

生日尾數為3、7

生肖：虎、兔、馬

這些人一生享有大富大貴的命運，這些生肖的人才華洋溢又聰明勤奮，在事業和財富上都能取得巨大的成功，福氣特別好，兒女也都乖巧孝順，物質富裕和精神滿足，自然能健康長壽。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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