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財神爺送旺財！7月下旬「3生肖」財運全面爆發 變富翁不是夢
時間過得很快，馬上就要進入7月下旬，「搜狐網」列出3大生肖運勢要逆轉了，財運全面爆發，得到好運的眷顧。
生肖牛
屬牛的人積極、樂觀，有包容心不太會和人斤斤計較。他們對於自己想要的東西會努力去獲得，不想要的也懂得適當放棄，碰到不順心的事總是能保持良好的心態，控制自己的情緒，保持著愉快的心情，因此，7月下旬，自然能獲得好運的眷顧，財運爆發，日子越過越舒暢，走向人生巔峰。
生肖羊
生肖羊因命宮中有「貴人」相助，7月下旬，在事業或是生意上會出現不小的機遇，只要努力不懈金錢自然會隨之而來，不管是正財還是橫財，都會一筆筆的飄進口袋。另外，屬羊人桃花運也不俗，處處獲得異性青睞，單身者有很大的機會可以找到另一半，終成眷屬，幸福甜蜜。
生肖狗
屬狗的人心志堅定、不屈不撓，他們做事特立獨行，卻又一點也不自私。7月下旬，生肖狗的人霉運散盡、小人遠離，橫財大發特發，如果結婚要生小孩的人，無論男孩女孩，都能享福無窮。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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