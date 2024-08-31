每日星座運勢／獅子徹底打掃增運勢 聚會拓展人際

2024-08-31

牡羊座

短評：不太能得到他人認同，少說為宜。

【整體運★★★☆☆】

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

【事業運★★☆☆☆】

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

【財富運★★★★☆】

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：適合出外拜訪友人的一天。

【整體運★★★☆☆】

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 葡萄紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

【整體運★★★★★】

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

【財富運★★★★★】

投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：充滿創意的一天。

【整體運★★★★☆】

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

【愛情運★★★★☆】

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

【事業運★★★☆☆】

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

【財富運★★★★☆】

懂得開源節流者，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：煥然一新的感覺有開運效果。

【整體運★★★☆☆】

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

【事業運★★★☆☆】

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：消費有點盲目，支出相對較多。

【整體運★★★☆☆】

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

【愛情運★★★★☆】

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

【事業運★★★☆☆】

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

【財富運★★☆☆☆】

盲目投資者易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

【整體運★★★☆☆】

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

【事業運★★★☆☆】

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

【財富運★★☆☆☆】

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：好情緒可以帶動好運勢。

【整體運★★★★★】

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

【愛情運★★★★☆】

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

【事業運★★★★☆】

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

【財富運★★★★★】

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：從總體運勢來看還是比較好。

【整體運★★★★☆】

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

【財富運★★★☆☆】

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：熱鬧的一天。

【整體運★★★☆☆】

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

【愛情運★★★★☆】

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

【事業運★★☆☆☆】

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。

【財富運★★★☆☆】

宜穩紮穩打的開發正財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：心情像花一樣盛開的一天。

【整體運★★★☆☆】

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

【愛情運★★★★☆】

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

【事業運★★★☆☆】

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

【財富運★★★☆☆】

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

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