每日星座運勢／處女愛情勿過於自我 自然會有發展

2024-08-29

牡羊座

短評：有時不妨讓自己的想法再單純點。

【整體運★★☆☆☆】

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★★★☆☆】

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 脆梅青

開運方位：正北方向

金牛座

短評：心情愉快，能平穩前進，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻顯得寂寞又孤單。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦筋的事務，也特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：注意自己的儀表，給人留下好印象。

【整體運★★★★☆】

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

【財富運★★★★☆】

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢平順，心細者可發現機運。

【整體運★★★☆☆】

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

【愛情運★★★★☆】

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

【事業運★★★☆☆】

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

【財富運★★★☆☆】

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：桃花紛飛，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

天秤座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：一切隨緣，莫強求。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

【事業運★★★☆☆】

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

【整體運★★★☆☆】

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

【事業運★★★☆☆】

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：不用太在意別人說的話。

【整體運★★☆☆☆】

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

【事業運★★☆☆☆】

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

【財富運★★☆☆☆】

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 薔薇粉

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：有利溝通協調，化解矛盾。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】