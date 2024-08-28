每日星座運勢／雙子笑口常開得好運 工作量力而為

2024-08-28

牡羊座

短評：謙虛是重要的職業美德。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

【事業運★★★★☆】

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

【財富運★★★☆☆】

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：注重人情，聯繫舊友。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

【事業運★★★☆☆】

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

【財富運★★★☆☆】

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：笑口常開得好運。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

獅子座

短評：不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

【愛情運★★★★☆】

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★★★☆☆】

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 深海藍

開運方位：正北方向

處女座

短評：切忌失去理智。

【整體運★★☆☆☆】

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，想存錢可能會困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 杜鵑粉

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：言行舉止要得體。

【整體運★★★☆☆】

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

恐有曇花一現的財運波動。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 咖啡棕

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白

開運方位：東南方向

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