每日星座運勢／摩羯與同事聯繫情感 有助往後合作

2024-08-26

牡羊座

短評：運勢較弱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

【事業運★★☆☆☆】

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

【財富運★★☆☆☆】

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：把握機遇。

【整體運★★★★☆】

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青

開運方位：西北方向

雙子座

短評：把不愉快都說出來。

【整體運★★★☆☆】

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

【財富運★★★★☆】

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：焦躁的情緒讓你感到不安。

【整體運★☆☆☆☆】

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

很容易受到異性誘惑，少應酬、多與伴侶互動，可有效減少感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

工作處在狀態外的一天，在迷迷糊糊之下，小錯誤接二連三發生的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

獅子座

短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

【事業運★★☆☆☆】

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

【財富運★★★☆☆】

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：依賴心理過於強烈，可不是好事！

【整體運★★★★☆】

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

【事業運★★★★★】

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

【財富運★★★☆☆】

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

天秤座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：幸運指數頗高，會有意外驚喜。

【整體運★★★★☆】

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★★★】

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：別讓自己活得太累。

【整體運★★★☆☆】

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

【愛情運★★★★☆】

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★★☆☆】

胡亂投資會大吐血，賠老本。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

【整體運★★★☆☆】

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

【事業運★★★★☆】

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

【財富運★★★☆☆】

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 朝霞紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

【整體運★★★☆☆】

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

【事業運★★★☆☆】

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

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