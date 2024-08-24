每日星座運勢／金牛請朋友作個媒人 愛情會更順利

2024-08-24

牡羊座

短評：身心舒暢，有利拓展人脈。

【整體運★★★★☆】

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

【愛情運★★★★☆】

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

【事業運★★★☆☆】

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

【財富運★★★★☆】

偏財運旺盛的一天，得財管道頗多。不過，花錢慾望也很強烈，易有揮霍傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 水晶紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：閱讀也是種享受。

【整體運★★★★☆】

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

【愛情運★★★★☆】

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

【事業運★★★★☆】

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：別強迫別人，多反省自我。

【整體運★★★☆☆】

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

【事業運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

【財富運★★★☆☆】

在投資上要膽大心細，方能見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：對待他人還是寬容些較好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

【愛情運★★★☆☆】

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

【財富運★★★★☆】

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

處女座

短評：顯得迷糊又健忘的一天。

【整體運★★★☆☆】

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

【事業運★★☆☆☆】

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

【財富運★★★★☆】

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：大膽追求激情。

【整體運★★★★☆】

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！

【事業運★★★★☆】

行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

射手座

短評：叛逆感強烈。

【整體運★★★★☆】

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

【愛情運★★★★☆】

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、了解唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

【財富運★★★☆☆】

注意開源，有付出才會有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 金桔綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

【整體運★★★☆☆】

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

【財富運★★★☆☆】

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 桐花白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。

【整體運★★★★☆】

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

【愛情運★★★★☆】

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

【事業運★★★★☆】

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

【財富運★★★☆☆】

一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：今天可是你的幸運日。

【整體運★★★★☆】

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

【愛情運★★★★☆】

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

【事業運★★★★☆】

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

【財富運★★★★☆】

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

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