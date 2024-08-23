每日星座運勢／射手協調好人際關係 朋友是好幫手

2024-08-23

牡羊座

短評：送人玫瑰手有餘香。

【整體運★★★☆☆】

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

【事業運★★★★☆】

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

【財富運★★★☆☆】

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：保重身體是今日要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

【事業運★★☆☆☆】

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：需端正工作的態度。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

【愛情運★☆☆☆☆】

一遇到感情問題就容易情緒化，在跟伴侶相處互動時要特別注意，切忌言語過激，出口傷人。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★☆☆☆】

提防他人的煽動而投資錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：愛情出現新情況。

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：感覺壓力很大。

【整體運★★☆☆☆】

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

【財富運★★★☆☆】

求財宜以智取，略為勞心！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：對待身邊的人應真心。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

【愛情運★★★☆☆】

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

【財富運★★☆☆☆】

財神隱遁，求取正財不易之運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

【整體運★★★★☆】

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

【事業運★★★★☆】

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

【整體運★★★★★】

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：平凡也是一種幸福。

【整體運★★★★☆】

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

【愛情運★★★★☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

【財富運★★★☆☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：適合與人合作的一天。

【整體運★★★★☆】

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

【事業運★★★★☆】

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

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