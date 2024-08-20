每日星座運勢／獅子積極的態度是你 好運的原動力

2024-08-20

牡羊座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：有志者事竟成。

【整體運★★★☆☆】

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

【財富運★★★☆☆】

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：積極向前，尋求解決問題的辦法。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

【愛情運★★☆☆☆】

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

【事業運★★★☆☆】

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

【財富運★★☆☆☆】

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：積極的態度是你好運的原動力。

【整體運★★★★★】

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

【財富運★★★★★】

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：EQ減低、智商升高的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。

【事業運★★★★☆】

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：情緒不穩定，難以承受挫折。

【整體運★★☆☆☆】

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

【財富運★★★☆☆】

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心情不好，也不要表露出來！

【整體運★★★★☆】

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

【愛情運★★★☆☆】

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：外在助力強，需要有所表示。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★★★☆☆】

當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：積極行動總會有收穫的。

【整體運★★★★☆】

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

【愛情運★★★☆☆】

周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。

【事業運★★★★☆】

很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。

【財富運★★★☆☆】

財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 脆梅青

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：正南方向

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