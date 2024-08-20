每日星座運勢／獅子積極的態度是你 好運的原動力
2024-08-20
牡羊座
短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
【整體運★★★★☆】
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
【愛情運★★★☆☆】
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。
【事業運★★★★☆】
在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
【財富運★★★☆☆】
會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 嫩芽綠
開運方位：東北方向
金牛座
短評：有志者事竟成。
【整體運★★★☆☆】
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。
【財富運★★★☆☆】
看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 咖啡棕
開運方位：正西方向
雙子座
短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。
【整體運★★★☆☆】
和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。
【愛情運★★★★☆】
單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。
【事業運★★★★☆】
心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！
【財富運★★★☆☆】
有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 杜鵑粉
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：積極向前，尋求解決問題的辦法。
【整體運★★☆☆☆】
單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
【愛情運★★☆☆☆】
因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。
【事業運★★★☆☆】
感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。
【財富運★★☆☆☆】
容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 水鑽藍
開運方位：東北方向
獅子座
短評：積極的態度是你好運的原動力。
【整體運★★★★★】
事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
【愛情運★★★★☆】
誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！
【財富運★★★★★】
哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕
開運方位：東南方向
處女座
短評：EQ減低、智商升高的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。
【事業運★★★★☆】
撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。
【財富運★★★★☆】
金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白
開運方位：正北方向
天秤座
短評：情緒不穩定，難以承受挫折。
【整體運★★☆☆☆】
心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。
【事業運★★☆☆☆】
感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！
【財富運★★★☆☆】
有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 玳瑁棕
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：心情不好，也不要表露出來！
【整體運★★★★☆】
戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。
【愛情運★★★☆☆】
雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。
【財富運★★★☆☆】
今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃
開運方位：正東方向
射手座
短評：外在助力強，需要有所表示。
【整體運★★★☆☆】
今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。
【財富運★★★☆☆】
當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：積極行動總會有收穫的。
【整體運★★★★☆】
給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。
【愛情運★★★☆☆】
周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。
【事業運★★★★☆】
很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。
【財富運★★★☆☆】
財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：行動前應三思。
【整體運★★☆☆☆】
工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。
【事業運★★★☆☆】
面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 脆梅青
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：困難較多，應用平和的心態看待。
【整體運★☆☆☆☆】
感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！
【事業運★★☆☆☆】
思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。
【財富運★☆☆☆☆】
面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅
開運方位：正南方向
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