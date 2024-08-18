每日星座運勢／處女名利雙收好日子 易得貴人協助

2024-08-18

牡羊座

短評：愛情特別順利，充滿活力的一天。

【整體運★★★★★】

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

【愛情運★★★★★】

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

【事業運★★★★☆】

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

金牛座

短評：晚上會有意料之外的事情發生。

【整體運★★★☆☆】

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

【財富運★★★☆☆】

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：錢財在外，多向外活動可拓展財源。

【整體運★★★☆☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

【財富運★★★★☆】

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

處女座

短評：相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

【愛情運★★★★☆】

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★★】

名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★★】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：情緒高漲的一天。

【整體運★★★★☆】

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

【事業運★★★★☆】

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

【財富運★★★★☆】

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：放鬆休閒的好日子。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

【事業運★★★★☆】

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

【財富運★★☆☆☆】

想以轉行來發財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：責任心可以維繫愛情長久。

【整體運★★★☆☆】

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

【愛情運★★★☆☆】

在社交場合有機會結識對工作有助益的異性朋友，彼此可成為很好的合作夥伴。

【事業運★★★☆☆】

環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：正東方向

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