每日星座運勢／水瓶太強勢與人不睦 注意工作態度

2024-08-15

牡羊座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：正西方向

金牛座

短評：多參加社團活動。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

【事業運★★★☆☆】

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

【財富運★★★★☆】

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：對於愛情，切記寧缺毋濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

【事業運★★★☆☆】

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

【財富運★★☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 珠貝白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：運勢較低迷，處事宜低調。

【整體運★★☆☆☆】

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

【財富運★★★☆☆】

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：多近貴人，遠離小人。

【整體運★★★☆☆】

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

【財富運★★☆☆☆】

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：保持競爭力，捨棄得失心。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★★★★☆】

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 薔薇粉

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：愛就愛得勇敢一些。

【整體運★★★★★】

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：火氣比較大，容易與人挑起爭端。

【整體運★☆☆☆☆】

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

【財富運★☆☆☆☆】

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

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