每日星座運勢／牡羊有付出必有收穫 有利藝術創作

2024-08-12

牡羊座

短評：事業、愛情皆豐收。

【整體運★★★★☆】

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

【愛情運★★★★☆】

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

【財富運★★★☆☆】

多了解新資訊，才能帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：貴人相助，事業可望有新的發展。

【整體運★★★☆☆】

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

【整體運★★★★☆】

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

【愛情運★★★★☆】

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

【事業運★★★★☆】

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：積極樂觀面對生活。

【整體運★★☆☆☆】

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

【事業運★★★☆☆】

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

【財富運★★★☆☆】

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

獅子座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：停下腳步是為了走更長遠的路。

【整體運★★☆☆☆】

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★☆☆☆☆】

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：創意頗多，貴人助力強。

【整體運★★★★★】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

面對愛情有喜歡說空話的傾向，要小心無法兌現時伴侶發火。

【事業運★★★★☆】

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌難免。有利獨立作業，默默耕耘，與人合作易起衝突。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務、洽商者容易遇到人品頗優的富商。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：思考讓你更加理智。

【整體運★★★☆☆】

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

【事業運★★★☆☆】

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

【財富運★★★☆☆】

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 珊瑚橙

開運方位：西北方向

射手座

短評：充滿活力與生機的一天。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：戶外休閒能緩解疲勞。

【整體運★★★☆☆】

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

【愛情運★★★☆☆】

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：事業、愛情都順利的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

【事業運★★★☆☆】

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

【財富運★★☆☆☆】

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：切忌好壞不分。

【整體運★★☆☆☆】

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

【財富運★★☆☆☆】

處理財務問題宜藏不宜顯。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

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