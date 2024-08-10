每日星座運勢／射手容易受人引誘而 發貪念要小心

2024-08-10

牡羊座

短評：散播快樂，樂於助人。

【整體運★★★★★】

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

【愛情運★★★★☆】

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

【事業運★★★★★】

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

【財富運★★★★☆】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：小心因感性多情帶來的困擾。

【整體運★★★☆☆】

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

【事業運★★★☆☆】

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 薔薇粉

開運方位：西南方向

雙子座

短評：很容易便得到滿足。

【整體運★★★☆☆】

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

【財富運★★★☆☆】

少出門、少社交，減少開支是重點。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：正西方向

獅子座

短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。

【整體運★★★★☆】

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

【事業運★★★★☆】

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

處女座

短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

【愛情運★★★★☆】

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

【財富運★★☆☆☆】

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 乳酪白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

【整體運★★★☆☆】

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

【事業運★★★☆☆】

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

【財富運★★★☆☆】

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：懂得如何發揮個人魅力。

【整體運★★★☆☆】

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

【愛情運★★☆☆☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

【事業運★★★☆☆】

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

【財富運★★☆☆☆】

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：不可有太大的貪慾。

【整體運★★★☆☆】

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

【財富運★★★★☆】

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：異性緣佳，是談情說愛的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

【財富運★★★☆☆】

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

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