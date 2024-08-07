每日星座運勢／獅子對待他人還是要 寬容一些的好

2024-08-07

牡羊座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

金牛座

短評：運勢不錯，適合在變動中求發展。

【整體運★★★★★】

今天事業運佳，靈感不斷，對於從事創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入持續穩定增加，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。

【愛情運★★★★★】

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到答案。

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉有困難時，有機會獲得家中長輩的庇蔭與援助，讓你內心充滿了感激。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙子座

短評：感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

【整體運★★☆☆☆】

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

【事業運★★☆☆☆】

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

【財富運★★★☆☆】

投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：快樂應該讓大家分享。

【整體運★★★☆☆】

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【愛情運★★☆☆☆】

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

【事業運★★★★☆】

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

【財富運★★★☆☆】

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

處女座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：才藝彰顯，易受關注。

【整體運★★★☆☆】

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★★★☆】

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

【財富運★★★☆☆】

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：心情不是很穩定，容易放縱自己。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

【事業運★★☆☆☆】

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

【財富運★★☆☆☆】

因小失大的情況頻頻。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

【整體運★☆☆☆☆】

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

【財富運★☆☆☆☆】

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 深海藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：交朋友還需掌握一定的技巧。

【整體運★★★☆☆】

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：易有好運氣的日子。

【整體運★★★★☆】

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

【事業運★★★☆☆】

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可做短期投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：理財切忌墨守成規。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

【愛情運★★★★☆】

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

【財富運★★★★☆】

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 脆梅青

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】