每日星座運勢／天秤心平氣和才能使 你平順的度過

2024-08-06

牡羊座

短評：機會靠自己創造。

【整體運★★☆☆☆】

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

【愛情運★★★☆☆】

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

【財富運★★★☆☆】

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

雙子座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：努力維持好人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

【財富運★★★☆☆】

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 桐花白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

處女座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：生意人今天的財運不太順利。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

【整體運★★★★★】

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

【愛情運★★★★☆】

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：狀態良好，宜好好保持。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：低調生活收獲更多快樂。

【整體運★★☆☆☆】

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

【愛情運★★★☆☆】

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

【事業運★★★☆☆】

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

【財富運★★★☆☆】

口才佳者，可動口生財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：愛情來了就順水推舟。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，好好把握投資機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

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