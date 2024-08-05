每日星座運勢／雙子別因慾望強烈而 影響事態進展

2024-08-05

牡羊座

短評：情緒較低落，感慨頗多。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

【財富運★★★☆☆】

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：情緒低落，有種逃避的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★☆☆☆☆】

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

雙子座

短評：別因慾望強烈而影響事態進展。

【整體運★★★★★】

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

【整體運★★★☆☆】

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

【愛情運★★☆☆☆】

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

【事業運★★★☆☆】

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

獅子座

短評：顯得有些慵懶，行動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

【事業運★★☆☆☆】

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，金錢左進右出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

處女座

短評：有好面子的傾向，錢財易有損失。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

【事業運★★★☆☆】

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

天秤座

短評：懂得合理分配錢財。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

【愛情運★★★★☆】

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

【事業運★★★★☆】

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

【財富運★★★☆☆】

金錢流量頗大，但收入還不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：運勢普通的一天，情緒比較低落。

【整體運★★☆☆☆】

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

【財富運★★★☆☆】

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。

【整體運★★★★☆】

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

【愛情運★★★★☆】

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

【財富運★★★☆☆】

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 古銅青

開運方位：東南方向

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