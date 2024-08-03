每日星座運勢／金牛理財做長遠規劃 放長線釣大魚

2024-08-03

牡羊座

短評：平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

【財富運★★★☆☆】

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 香吉士黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：留意身心健康是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

【事業運★★★☆☆】

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

【整體運★★★☆☆】

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

【愛情運★★★★☆】

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★★☆☆】

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：將愛換個方式說出來。

【整體運★★★☆☆】

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

【愛情運★★★☆☆】

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

【事業運★★★☆☆】

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

【財富運★★★★☆】

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

天秤座

短評：適合與家人一起娛樂。

【整體運★★★★☆】

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

【愛情運★★★★☆】

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

【事業運★★★★★】

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

【財富運★★★☆☆】

零散支出減少，能夠有所積蓄。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財富運★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：起伏的情緒反而是助運的良藥。

【整體運★★★★☆】

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

【愛情運★★★★☆】

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

做小生意者，可賺取更多意外之財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：異性緣佳，是表白的好日子。

【整體運★★★★☆】

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

【事業運★★★★☆】

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

【財富運★★★☆☆】

有錢可賺，但頗為艱辛。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

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