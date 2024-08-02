每日星座運勢／牡羊事業自己積極點 就能獲得協助

2024-08-02

牡羊座

短評：物極必反。

【整體運★★★★★】

你對戀人的依賴會讓他倍感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是一件幸福的事！

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜、疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者，較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：與陌生人交流，可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

【愛情運★★★★☆】

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

【事業運★★★☆☆】

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

求財阻力較大，應等待時機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：心態好，自然覺得事事如人意。

【整體運★★★★☆】

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者難有機會結識異性朋友，可請親友幫忙介紹；有伴侶者感情生活多波折，易爭吵。

【事業運★★★★★】

事業運勢正旺，靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意建立工作上的成就感。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。

【整體運★★★☆☆】

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

【事業運★★☆☆☆】

家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

【財富運★★★☆☆】

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

天秤座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：遇事別猶豫，需冷靜果敢。

【整體運★★☆☆☆】

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

【事業運★★★☆☆】

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：冷靜讓你更加智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

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