每日星座運勢／巨蟹單身者桃花旺盛 發現有利商機

2024-08-01

牡羊座

短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

【整體運★★★★☆】

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

【財富運★★★☆☆】

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

【整體運★★☆☆☆】

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★★☆☆】

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

【財富運★☆☆☆☆】

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：工作熱情高亢的一天。

【整體運★★★★★】

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

【愛情運★★★★☆】

以伴侶的意見為意見，那就對囉！順著對方的意思，他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的對外活動唷！

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴展，而且有機會可以掌握主導權！積極地表現，會有豐碩的成果。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦；很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：溝通不確實易引發問題。

【整體運★☆☆☆☆】

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。

【事業運★★☆☆☆】

工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：適應能力顯得尤為重要。

【整體運★★★☆☆】

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

射手座

短評：頗為順心如意的一天。

【整體運★★★☆☆】

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

【事業運★★★☆☆】

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：打起精神，才有力量去戰鬥。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

【財富運★★★★★】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 秋葵綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 古銅青

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

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