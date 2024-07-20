下周生肖運勢／狗事業運逆天、羊財星高照、這生肖愛情「遇見對的人」
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行7/21-7/27。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
1.狗
本週運勢強大，各方面時機成熟，為第一名。儘管市場一片低迷，你卻逆勢操作，突破環境的陰霾壓力。
2.牛
本周運勢轉強，事業再度露出曙光，為第二名。很可能有人向你提出合作意向，不妨加以考慮。
2.羊
本週運勢強勁，財星高照，同為第二名。幸運的事不斷發生，著實令你開心。工作穩中求貴，自律勤奮，希望越來越好。
3.牛
本周財運上升，在基礎上下功夫，在專業上精進，你需要更多的人脈資源整合，突破現在的收入，再上一層樓。
【財運前三名】
1.羊
愛情運甜蜜，和男友一起報名水上活動，開始一段新的歷險與學習，感覺兩人在一起，做甚麼事都好。
2.狗
聰明得想法及創意，需要有欣賞你的伯樂，千里馬才能跑得更快更遠。還好投資團隊眼光銳利，能在不景氣中賺錢。
3.牛
本周財運上升，在基礎上下功夫，在專業上精進，你需要更多的人脈資源整合，突破現在的收入，再上一層樓。
【感情運前三名】
1.羊
愛情運甜蜜，新婚燕爾的你們，到那兒都是連體嬰，連好兄弟都羨慕並吃醋，你也無所謂，有老婆最幸福。
2.牛
愛情運升高，抓住空檔機會，和愛侶一同周邊國家走走，換個環境，人的心情也不一樣，幸福度大大提升。
3.馬
單身者愛情運上升，世界上最珍貴的是感情，兩人在一起 ，很重要的因素之一是陪伴，終於遇到那個對的人。
【健康運前三名】
1.狗
健康運不錯，普洱茶能助消化，刺激人體新陳代謝加速分解小腹的贅肉，是夏日涼飲中最自然的減肥茶。
2.馬
健康狀態不錯，好好保持繼續。夏日高溫，沒啥食慾，但也不能吃太多的冰品，要注重養生。
3.羊
健康運不俗，出門在外的機會多，注意紫外線的照射與防護，必要的防曬霜不單是保養，還能避免皮膚受傷。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
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