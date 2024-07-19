鐵石心腸、極度冷漠3星座！魔羯沒心沒肺、1族群感情再好也切勿「踩底線」

有些星座缺少人情味，不只外貌冰冷，就連相處時也難以深入他們的內心。《搜狐網》列出3個天生冷漠、性格淡薄的星座，一起看看上榜的都有哪些星座吧！

• 摩羯座

外表高冷、理性的魔羯，或許會讓人以為他們只是外冷內熱，但實際上無論外貌或是內心，他們都是十分冷漠的。摩羯座從不多管閒事，基本上只願意管好自己份內的事，「善良」一詞不是用在他們身上。

魔羯把真實情感藏得很深，總是讓人猜不透內心想法。他們個性沉默寡言，不愛與人打交道，就連面對至親也經常表現得沒心沒肺。理性的魔羯很少透露感性的一面，他們的嘴硬絕不是做做表面，而是打從心底堅定自己的想法或決定。

• 射手座

射手座是能夠貫徹「鐵石心腸」四字的星座，甚至有時候連他們也搞不清楚自己的內心。他們實際上很重視友情，在朋友面前會嘴硬心軟，不過即使是最在乎的人，若超越射手座的底線、對其肆無忌憚地傷害，射手座就不會再容忍對方。

從外表來看，射手座似乎很好相處，以朋友身分互動的話氣氛也相當愉悅，但若想與他們有進一步的發展，其過程將會困難重重。射手思想獨立、主觀意識強大，並且早已習慣獨來獨往，一旦成為射手座討厭的人，就很難再改變他們對自己的看法了。

• 天蠍座

天蠍座的世界以自我為中心，不擅於設身處地為他人著想，他們是既神秘又腹黑的自我主義者，要想以熱情攻破心房是很困難的。天蠍座獨立且自傲，並不打算迎合或討好任何人，就算因為脾氣差而無法博取好感，不在乎的他們仍會堅持自我，並懂得彰顯自己的驕傲和特立獨行。

天蠍座天性薄涼，無法用情至深，再加上平時工作繁忙，甚少有時間與心力去關心親朋好友。天蠍座也會心軟，但其本性冷漠、人情味淡薄，越是忽視他們，他們就會離你更遠。

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