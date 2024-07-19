死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

最近好多屁孩鬧事，無論口水珍珠或奧客躺超商冰櫃、手搖店員拋茶凍，看得我都拳頭硬了！其實啊，誰沒年輕過，誰沒犯過錯？但死不認錯這點，真的會讓人氣得牙癢癢！講到這個，就不得不提一下星座，每個星座都有自己死不認錯的點！今天來討論十二星座的「死不認錯」行為大賞，各位快來對號入座，也順便避避雷！

火象星座／我就是老大，不服來辯！

牡羊座：

他們急性子，想到什麼就做什麼，常常一個不小心就很衝動！但要他們認錯？比登天還難！在牡羊字典裡，「我」永遠是對的，承認錯誤？不存在的！他們會堅持自己的立場到底，即使心裡已經開始動搖，嘴巴還是很硬，打死不認錯！

獅子座：

獅子座王可是出了名的愛面子！承認錯誤？那簡直是想太多了！為了維護他們高貴的形象，獅子們會使出渾身解數，用超強氣場和不容質疑的口吻，試圖說服你，錯的是世界，不是他們！

射手座：

難控制的射手，最怕的就是被約束，承認錯誤對他們來說，就像是被套上枷鎖一樣難受！面對質疑，他們會選擇用最擅長耍白目和耍嘴皮子來化解尷尬，輕鬆帶過問題，但有時候太過火就會整個炎上啊！

土象星座／證據呢？拿出證據再說！

金牛座：

固執的金牛，一旦認定的事情，誰都不要想說服他們！他們相信自己的方法是最棒的，才不管你說什麼！即使事實擺在眼前，他們也會用實際行動來證明自己，絕對沒錯，但其實自己早就快累死！

處女座：

很龜毛的處女座，最怕的就是被挑剔！承認錯誤對他們來說，簡直就是世界末日，為了捍衛自己的完美形象，他們會搬出一堆細節和理由，試圖證明自己沒有錯，只是不夠完美而已。

摩羯座：

冷酷的摩羯座，做任何事都經過深思熟慮，他們相信自己不會犯錯，因為那會打亂他們的計劃！即使真的不小心出錯，他們也會冷靜地分析原因，找到合理的解釋，讓你覺得好像真的是這樣！但其實都是站在自己有利的立場。

風象星座／這不是錯，是你不懂我！

雙子座：

奸詐的雙子，最擅長的就是出一張嘴啦，但有時候也會不小心「嘴過頭」，變成狡辯！對他們來說，錯誤只是溝通不良產生的誤會，只要好好解釋清楚就好。

天秤座：

息事寧人的天秤，最怕的就是破壞和諧，承認錯誤會讓他們感到不安！為了維持表面的和平，他們會用各種方法調解，暗示錯誤並不是他們一個人的責任，大家都有份！大家一起拖下水！

水瓶座：

怪異的水瓶座，有著自己獨特的思考方式，他們堅信自己的觀點是最先進的，才不會輕易妥協！面對質疑，他們會搬出一堆理論和理念來支持自己，讓你覺得自己跟不上時代！好像自己就最先進呢！

水象星座／都是我的錯，請不要傷害我！

巨蟹座：

超容易情緒化的巨蟹，內心脆弱又腦補，承認錯誤對他們來說，就像是要了他們的命一樣！為了保護自己，他們會下意識地逃避問題，或是用情感攻勢來博取同情，讓你心軟，但其實也是他們的計劃之一！

天蠍座：

愛裝神秘的天蠍，有著強烈的自尊心，承認錯誤對他們來說，就像是揭開傷疤一樣痛苦！為了保護自己，他們會選擇用冷漠和沉默來應對批評，讓你猜不透他們在想什麼！

雙魚座：

容易崩潰的雙魚，活在自己腦補的世界裡，面對殘酷的現實，他們會選擇逃避！承認錯誤會讓他們感到痛苦，所以他們會用幻想來麻痺自己，假裝什麼事都沒發生！

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。