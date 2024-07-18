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今年大暑不一樣…29日小鬼門先開 命理師曝出門前「先用1物」：能避陰邪

聯合新聞網／ 文／風水命理專家邱彥龍
今年會先在國曆7月29日(農曆6月24日)申時提早先開一個小鬼門。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
今年會先在國曆7月29日(農曆6月24日)申時提早先開一個小鬼門。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

下周一(22日)大暑，在迎接夏天最後一個節氣的同時，也即將迎來農曆七月的到來，但國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年大暑特別不一樣，因為從天文星相變化顯示，今年會先在國曆7月29日(農曆6月24日)申時提早先開一個小鬼門，因今年自殺、他殺、意外離世等眾多遊魂還在人間徘徊，先讓一些業力輕的及上述發生凶事相關的祖先魂魄回到陽間，和他們溝通、協調，其他等到國曆8月3日(農曆6月29日)子時正式鬼門開，再讓剩下魂魄放假出來，直到國曆9月2日(農曆7月30日)鬼門關之時才全數返回靈界，因此邱彥龍老師建議這兩個月出門，可以噴點自己喜歡的香水避災保平安，可不受陰邪干擾。

邱彥龍老師指出，大暑期間這16天水星跟金星都刑天王星，情緒容易波動，尤其是遭小人抹黑、扣帽子時，特別容易因口舌之爭影響心情，連帶也會影響事業與工作，還有金錢及人際交往，甚至連夫妻房事也容易有糾紛而衍伸各種問題。另外，也要慎防陸海空嚴重交通意外、水災、火災或感情業障，能避就避。同時水星也將在8月4日開始逆行，到8月29日才能結束，建議最好不要在這個階段做出重大決定，易有破局現象或讓自己陷入危險之境，謹記先讓步調放慢、安全第一。

這段期間，邱彥龍老師建議，不妨多拜媽祖、土地公、地基主、山神、龍神，有助出入平安、身體健康、財源廣進跟事業順利，可以多穿紅色、橘色、黃色跟金色衣物，幸運物則可以選擇有『M』、『H』、『E』或『S』等字樣或『方型』飾品，都可有助心情愉快，進而增加人緣運、貴人運並提升官運、財運和事業運，只要人和各方平衡，就更容易心想事成。

至於身體進康部分，邱彥龍老師提醒這段期間要多注意肺部、胸部、耳鼻喉發炎、呼吸系統、發燒、感冒、肝臟、中毒、痛風、腸胃、婦科、生殖器發炎、性病、免疫系統疾病、精神疾病、神經痛、腫瘤、癌症及交通意外、血光之災、水火災等橫禍。

邱彥龍老師表示，大暑期間最旺的星是太陽跟水星，因此對於政府機關、行政機關、有權力者以及商業人士、藝人、名人、文化藝術產業、新聞媒體、網紅產業、出版業、印刷業、塑膠業、進出口產業等13種行業會特別旺，另外，獅子、雙子、水瓶、射手等四星座雖吉凶參半，但只要願意改變，不要被舊有問題綑綁，讓理性大於衝動，未來會有光。

邱彥龍老師並引用《易林·豫之遯》卦：『離女去夫，閔思苦憂；齊子無良，使我心愁。』來說明大暑期間要小心親情、愛情、友情等感情受創萌生痛苦，如孩子走偏背道而馳，讓家長擔心或師生情斷、戀情生變等刻骨銘心的傷痛，一旦發生，建議先轉變心境，因為心境一轉象境即轉，為自己找出一條活路。

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