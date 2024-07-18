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下周一大暑！ 命理師：5生肖「轉強運」小鬼門開有五鬼運財

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
圖／ingimage
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下周一(22日)大暑，是夏天最後一個節氣，炎熱程度也會更加明顯，又逢小鬼門先開，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有5個生肖在大暑期間開始轉運，可多利用好運，五鬼運財。其中屬雞者四方來財、貴人顯現；屬羊者盡量幫助他人難處，可為自己帶來財運；生肖兔者多給別人面子，會有大財運；屬鼠者有另一半強助攻，事業上有大財運；屬狗的人朋友跟兄弟姊妹將是為你帶財的貴人。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(7/22至8/7)運勢最強5生肖，分別是：

Top5 ：狗

屬狗的朋友，這段期間朋友與兄弟姊妹的加持，能幫助增加收入並將凶轉吉，為自己帶來幸運、財富與名聲，記得思想溝通很重要，只要感情到位，萬事皆成。

Top4 ：鼠

屬鼠的朋友，這段期間貴人運超強，幸運之神降臨，善用智慧在工作上，事業能有不錯的進展與收入，合夥人與另一半的神助攻，可以事半功倍，有大財運的機會與可能。

Top3 ：兔

屬兔的朋友，這段期間與正財、事業財有緣，加強行動力，多讚美客戶或另一半，給足他們面子，多宣傳對方的好，為其帶來好名聲，定能收穫滿滿，但建議不要亂投資，容易斷頭、破財。

Top2 ：羊

屬羊的朋友，這段期間凡事要光明正大，暗地行事容易招來禍端，搞好人際關係是根本之道，幫人處理難事反而能得財，但小心與人有財務糾紛，恐為自己帶來一場風波。

Top1 ：雞

屬雞的朋友，這段期間貴人顯現，備受關注，名聲大漲，財運跟著隨漲船高，四方來財，事業運強，聰明才智倍增，但要注意恐會因親朋好友而讓自己破財，凡事要三思而後行。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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