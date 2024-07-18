腦袋堪比活字典！記憶力超強星座排行 雙子一心多用、他適合考前抱佛腳

每個人身邊想必都有一位記憶力超群、什麼芝麻小事都能記住的朋友吧！近日，日媒《占いTV》分析各個星座的特質與行事作風，就12星座的記憶力進行排名，快來看看你在第幾名吧！

雙子座常常自己推翻自己說過的話，讓人誤以為他們很健忘，然而，那只是雙子座為了與他人溝通方便，而刻意裝作自己「忘記了」的手段。雙子座擅於一心多用，強大的記憶力對他們來說更是至關重要。

第2名：射手座

射手座總是因其標新立異的行事作風備受討論，然而，他們也是熱愛學習的思想家。一遇到難以理解的新知識，他們的研究慾望就會立刻湧上，腦袋就像活字典般不斷累積知識，進而找到自己擅長的領域。

第3名：牡羊座

牡羊座是頗具領導魅力，為了帶動團體不斷進步，他們需要強大的記憶力來掌握每個人的特性、優缺點，才能讓大家相互合作，發揮所長。

不以感情論事，只講邏輯定律，是水瓶座刻在骨子裡的思考方式，因此就算是沒有刻意記住的東西，水瓶座也不可能會忘記。

獅子座極其感性，從小到大，生活中每個感人的瞬間與回憶，都會被他們一一記住。

第6名：雙魚座

被戀人狠狠甩開後，雙魚座會不斷回想兩人相處時的美好回憶「我們剛交往的時候他很溫柔」、「他那時候在這裡跟我說過，總有一天會跟我結婚」等往事來激勵自己振作。

第7名：金牛座

金牛座不管做任何事，都會仔細觀察個2到3次，當他們熟悉之後便絕對不會再忘掉了。

第8名：摩羯座

頗富企圖心的摩羯座，對於已經過去的事不怎麼在意，認為展望未來才是最重要的。

第9名：天秤座

擅於社交所以人脈很廣，總是抱持著「就算我不記得也沒差，反正一定有人會記住」的心態行事。

第10名：處女座

認為與其費盡腦筋記住，在需要用到這個知識時再查一次反而更有效率。

第11名：天蠍座

天蠍座的短期記憶力很強，考試前臨時抱佛腳對他們來說很有用，但只要一考完就會全部忘光。

第12名：巨蟹座

巨蟹座的守護星是月亮，月有陰晴圓缺，他們的性格及情緒也總是反覆無常，就連他們自身都很難掌握並記住那多變的情感。

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