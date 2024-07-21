殺破狼週運勢／2星座偏財運好「要對發票」、白羊被多人追求

白羊座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率提升，各項進度進行順利，同時滿月發生在志業宮位，許多事務進入收尾階段。某些白羊座會結束一個職務或任務，工作將有新的開始。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與金星齊聚，桃花盛開，會被很多人表示好感，但由於太陽受到在人際關係宮位的冥王星影響，追求著不乏已婚的人士。感情穩定的白羊座，當心有人覬覦你目前的交往對象。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，與木星齊聚，相位皆不佳，交通工具故障頻頻，外出當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，皆要當心發生不愉快事件，這段期間需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽影響，會發現有些人在挑撥你與戀愛對象的情感關係，背後目的不單純。某些白羊座則是會遇到掌控欲較強的朋友，不論你做任何事，都會表達許多意見。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與金星齊聚，居住空間修繕完畢，生活煥然一新，舒適許多。某些金牛座的家人關係獲得修復，過去不愉快的事情可望獲得彼此的諒解。

感情運方面，水星進入戀愛宮位，會與喜歡的人有許多接觸與交流的機會，不過水星受到火星與天王星影響，凡事不要操之過急，在情感尚未穩定的情況下表達好感，容易會嚇到對方。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，在職場打混摸魚，或是便宜行事，很容易被主管抓包，這段時間認真工作為佳。某些金牛座會發現工作領域的潛規則，覺得世界到處充滿陰暗。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與木星齊聚，相位皆不良，由於最近手頭較為餘裕，會有許多額外的花費，預期外的開銷較多。某些金牛座最近會過得較為奢侈，常吃一些昂貴的餐廳，或買高價的商品犒賞自己。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與金星齊聚，會趁著暑假到各處旅行散心，遊覽許多想去的地方。某些雙子座想慵懶的渡假，乘坐渡輪，或入住高價位的飯店，享受異國的美食與豪華的設施。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務終於清償，無債一身輕。有投資習慣的雙子座，目前投資標的價格還不錯，會在這段時間出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入命宮，與木星齊聚，相位皆不良，工作過勞，引發肝功能失調，並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。滿月發生在疾厄宮位，在外飲食小心，容易吃壞肚子。

工作運方面，木星在命宮相位不良，同時在志業宮位的海王星與土星持續退行中，儘管目前的能力受到上司重視，但職場卻不是太友善，很多同事勾心鬥角，並沒有把心思放在工作上。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位與金星齊聚，會有額外的獎金或外快增加收益，此時會想吃些高級的餐廳、料理犒賞自己。某些巨蟹座則是買一些小廢物，滿足生活中的小確幸。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，會在很短的時間決定好一個旅遊行程，並很有效率地到想朝聖的景點打卡，還挑了許多伴手禮送親朋好友。某些巨蟹座則是需要到外地出差，順便遊覽當地風光。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象容易因為芝麻綠豆大的事情發生爭執，兩人都不太理性。某些巨蟹座則莫名其妙被喜歡的人封鎖，自己也不知做錯了什麼。

交通運方面，水星進入到交通宮位，受到天王星與火星影響，交通工具故障頻頻，需要很多錢維修。出門在外容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論開車、走路或搭乘大眾運輸系統，都須注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束某個任務、案件、或職務，卸下重擔後會輕鬆許多，火星離開志業宮位，麻煩的問題都已經解決完畢，工作要迎向一個新的開始，

金錢運方面，水星進入金錢宮位，會有效地節制開銷，把錢花在刀口上，不浪費任何一分資金。某些獅子座則是需要購買3Ｃ產品，有了新的電子產品，會加速賺錢的速度。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的太陽影響，彼此都會以情緒勒索方式對待對方，這對雙方的關係並不是好事，這段時間會因為相關的問題被攤在陽光下檢視，免不了發生許多爭執。

健康運方面，太陽進入命宮，與金星齊聚，注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸等症狀，切勿掉以輕心，同時當心病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲等問題。

處女座：

整體運勢

溝通運方面，水星進入命宮，談判任何事情無往不利，同時也可調停許多紛爭，這段時間會被許多人覺得邏輯清楚，很多難題都會想找你做諮詢，自己也能給對方很多好建議。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，喜歡的人似乎有其他曖昧對象，會陷入複雜的情緒中，不知該不該放手。某些處女座則是同時有了兩個情感對象，需要割捨其中一方，才不致於被人覺得很渣。

工作運方面，火星進入志業宮位，與木星齊聚，相位皆不良，對於工作十分仔細，會使得許多人故意將吃力不討好的事務交給你做，造成要處理的文件堆積如山。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到太陽影響，會發現指導者用不正當的方式取得一些利益，可能會將你拖下水，必須要想一些自保的辦法。某些處女座則是發現學校有許多潛規則，感到忿忿不平。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與金星齊聚，會有許多交際應酬的邀約，同時還會收到朋友送的小禮物。某些天秤座則是參加一些團體，認識許多新的人脈。

遠行運方面，火星進入遠行宮位。與木星齊聚，正啟程到一個陌生的城市，展開在異國的生活。某些天秤座正在海外旅行，走遍好幾個景點打卡，雖然有些舟車勞頓，但不妨礙你遊覽的興致。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與親人或鄰居因為居住空間的問題，引發爭吵，情緒因此很差。某些天秤座整修房子到了收尾階段，總覺得還是有點小問題不太理想，需要改善。

工作運方面，土星與海王星持續在工作宮位退行，對於職場感到彈性疲乏，會需要放個長假休息一下。某些天秤座會因為工作壓力太大，常睡不好，精神狀況也較為焦慮，需注意心理方面的疾病。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，與金星齊聚，目前承辦一件光鮮亮麗的案件，在工作領域受到矚目。不過太陽受到在溝通宮位的冥王星影響，會有一些閒言閒語質疑你的能力，會需要一些耐性證明自己。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，會有一些交際應酬的邀約，不妨和朋友見見面，聊聊天，將生活上的負面能量排解出來。某些天蠍座會參加一些社團活動，結識一些新人脈。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，與木星齊聚，相位皆不良，多出許多預期外的開銷，需要分期攤還，經濟負擔加重。有投資習慣的天蠍座，市場不太穩定，炒作短線容易失利，造成龐大的損失，保守理財為佳。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到水星影響，本週與喜歡的人聊天會踩到對方的地雷，之後被已讀不回，覺得十分懊惱。感情穩定的天蠍座與情感對象溝通不良，正在冷戰中。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率極佳，許多事務進行得十分順利，可提早將一些任務完成。某些射手座需要不斷與人溝通，但由於水星受到天王星影響，有許多問題表面上看似解決了，但檯面下卻是暗潮洶湧。

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與金星齊聚，正規劃一個慵懶的海外旅遊行程，可能搭乘遊輪，或是住在高級的渡假飯店。某些射手座會被派到異國出差，差旅待遇極佳，還能順道遊覽當地風光。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，從事奢侈的消費，把積蓄都花光了。某些射手座則是一口氣把帳單都清償了，雖然無債一身輕，但手頭上剩下的資金也不太夠用，生活要縮衣節食了。

感情運方面，火星進入感情宮位，與木星齊聚，相位皆不良，為了工作所需，必須取消與情感對象的約會，使得對方不太高興。某些射手座，則是和對方的家人相處有些問題，對於這段戀情有些悲觀。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與金星齊聚，偏財運佳，記得對發票，中獎率很高。有投資習慣的摩羯座，投資標的在短期內大幅成長，可選在適當時期出脫，獲利了結。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，即便只有很短的假期，也會快閃某個城市，把握每一分鐘到想朝聖的景點打卡。某些摩羯座會需要到海外出差，可非常有效率地完成任務，並遊覽當地風光。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎。火星進入健康宮位，與木星齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，工作有過勞的傾向，注意肝臟負擔。

工作運方面，火星進入工作宮位，與木星齊聚，相位皆不良，在職場的職務提升，相對而言工作量也逐漸加重。最近會發現自己必須要完成堆積如山的文件，必須天天加班才做得完。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，會有小小的偏財運，記得對發票，可能會中小獎，不無小補。有投資習慣的水瓶座，多做一些理財功課，不可急躁，標的物指數後勢可期。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與金星齊聚，與喜歡的人互訴衷曲，關係終於明朗化，但由於太陽受到冥王星影響，這段時間佔有慾會較為強烈，當心造成對方的反感。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，與親人溝通不良，只能冷處理作無言的抗議。某些水瓶座經常被鄰居的噪音打擾，容易與對方起衝突，甚至需要尋求執法人員到場處理。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適。滿月發生在精神宮位，睡眠狀況不佳，精神較為緊繃，容易引發心理層面的問題，這段時間需注意身心靈健康。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與喜歡的人有許多接觸的機會，雙方會有共同話題一起交流。感情穩定的雙魚座，與另一半有許多事情需要溝通，由於水星受到在溝通宮位的天王星影響，對伴侶較沒耐心，需要學習傾聽。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與金星齊聚，在職場表現亮眼，有許多光鮮亮麗的任務展現你的能力。然而太陽受到冥王星影響，對工作會有些倦勤，想放長假好好休息。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友在鬧彆扭，只好悄悄封鎖他，不想被對方的負面情緒影響。有些雙魚座會離開一個團體，和一些人的緣分戛然而止。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與木星齊聚，相位皆不良，與親人發生衝突，不愉快的問題浮上檯面。某些雙魚座會被鄰居的噪音打擾，萌生搬家或買房的想法。

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