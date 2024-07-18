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麻煩製造者三星座！射手大膽、牡羊衝動…川普這特質也中了

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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俗話說「三思而後行」，做任何事情都要先有所顧慮，以免造成其他人的麻煩。星座專家Amanda在《命運好好玩》節目中分享容易造成其他麻煩的三個星座，請參考太陽星座、火星星座和上升星座

▎射手座 過於大膽 不知節制

射手座是一個很大膽、很勇於面對未知世界的星座，而且往往都有一種「俠義」的精神，遇到一些不公不義事情，他們會衝出去，有時候甚至連自身的危險都沒有注意。也就是因為沒有想太多的這個性格，往往會在事發後發覺自己做了一些無法挽回的事情，結果還需要其他人幫忙擦屁股。

▎雙子座 純粹因為 覺得好玩

雙子座很怕無聊， 很多雙子座在小時候就會是老師眼中的小麻煩， 因為要讓雙子座安靜地坐在座位上好幾十分鐘，他們會因為無聊所以開始做一些不一樣的事情，而這種特質在長大之後， 就會讓雙子座在平淡的日子中找一點不一樣的刺激，同時也不小心給其他人造成麻煩。

▎牡羊座 過於衝動、未經思考

牡羊座是標準的說不得、激不得的人，像是身邊如果有人在討論環遊世界很好玩，其他人可能會開始考慮自己的收入、支出等等，但是牡羊座的人就很有可能馬上提辭職信，直接出發，而忽略了自己的經濟狀況、家庭等因素。也是因為這樣的特質，牡羊座常常會不小心給其他人帶來麻煩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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