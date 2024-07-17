愛開黃腔卻超受歡迎…12星座「紳士」排名 金牛男超反差、這族群更愛直接來

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聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的男性即使開愛黃腔，也不會讓他人反感。情境示意圖。圖／Ingimage
有些星座的男性即使開愛黃腔，也不會讓他人反感。情境示意圖。圖／Ingimage

有些人即使說話較為輕浮、愛聊黃色笑話，但因為懂得拿捏與人相處的分寸，因此總是讓人討厭不起來。日媒《占いTV》便依據12星座男性的性格與特質，分析哪些星座的男性是喜歡色色，舉止卻不令人反感的「紳士」。

第1名：巨蟹座

巨蟹男缺少理性，總是憑藉感情行動，即使腦袋中的理智告訴他要謹言慎行，但往往會無法克制自己的慾望，想說什麼就說什麼。不過，巨蟹男每每在社交場合上大聊黃色笑話，其出發點都建立在「帶動、炒熱氣氛」的好意上，大家反而會因此對他留下好印象。

第2名：天秤座

在12星座的男性中，天秤座是最有貴族氣息的星座了。他們的一舉一動、說話語氣都十分優雅，就算談話的內容涉及腥羶色，也不會讓人感到猥瑣或不舒服。

第3名：射手座

射手座男性在開黃色笑話時，總是會伴隨著肢體接觸。不過，他們非常懂得拿捏分寸，與他們互動就如同和熱情的歐美人士打招呼一般，不會讓人感到越界。

第4名：雙子座

雙子男堪稱「語言的魔術師」，能夠以平淡冷靜的語氣，講出像是色情小說才會出現的句子。

第5名：獅子座

如小學生般幼稚的獅子男，就算聽到「內褲」這種詞彙也會非常興奮，「純真」到無法讓人真心討厭他們。

第6名：雙魚座

雙魚男講的垃圾話總是帶有不切實際的妄想，反而讓聽者很清楚，他們的出發點只是想開玩笑。

第7名：牡羊座

牡羊座並不會為了開玩笑而講黃色笑話，他們通常只會談論、分享自身經驗。

第8名：金牛座

金牛座外表清心寡慾，內心卻十分好色，但因為本人很有自覺，所以會約束自己平時要謹言慎行。

第9名：水瓶座

認為表現出無欲無求的樣子才是最帥氣的，所以在外從不談論任何腥羶色。

第10名：處女座

對黃色笑話有些反感，不管是在同性或異性面前，都無法談及腥羶色有關的話題。

第11名：天蠍座

比起用說的，更喜歡以實際行動滿足自己的慾望。

第12名：摩羯座

性格認真的魔羯座，不會以開玩笑的口吻談論色色的話。常常說出如「兩人若要交往，那方面的契合度也很重要」這種太過現實，反而讓人有些笑不出來的話。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 摩羯座 星座 獅子座 雙子座

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