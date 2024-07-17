三生肖下半年健康出代誌？命理師警告：「這些項目」快去健檢

你今年做過健康檢查了嗎？還是身體有哪些小毛病又犯了呢？命理專家廖翊樺老師在《命運好好玩》節目中分享三個在2024下半年要特別注意健康的生肖，建議大家都去做身體檢查，而且有些項目必做，千萬不要省錢！

▎屬羊 農曆九月丑時生

留意：內分泌系統、甲狀腺、淋巴結節

2024下半年有病煞、災煞跟劫煞三個煞碰在一起，剛好形成一個三角形對沖，而這樣對沖就會影響屬羊且農曆九月丑時生人，他們的身體水道有淤積的現象出現，淤積也會表現在內分泌系統上，所以除了基本身體檢查，可以加做甲狀腺 、淋巴系統的檢查，以防萬一。

▎屬豬 農曆四月亥時生

留意：消化系統、胃、大腸直腸

屬豬人是屬於「土石崩落型的」災煞，而這種煞是原本就存在的問題突然惡化，像是腸胃可能會有瘜肉，突然發炎變成不好的東西，或是本來有不嚴重的痔瘡，卻突然變嚴重，廖翊樺也建議屬豬的人去做無痛的腸胃鏡。

▎屬馬 農曆五月子時生

留意：心腦血管、中風、眼病變

這次的災煞剛好沖到屬馬人身體屬火的系統，屬火的系統跟眼睛、心臟和血液相關。而這種災煞是一箭穿心的，可能是人好好的，突然就中風了，可能是眼中風、腦中風或是血管堵塞，建議在健康檢查的時候，要特別加強血管造影、腦血管造影。

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