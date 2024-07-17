18歲癌末弟撐不到家斷氣…家屬怒搜擋道車主「靈堂道歉」 民俗專家搖頭：不是好事

有網友指出，年僅18歲的弟弟罹癌，在病情惡化之下想要到嘉義老家見家人最後一面，途中卻遇到休旅車擋道，讓他留下遺憾。網友也氣憤的上網想搜出休旅車駕駛，並且要他赴弟弟的靈堂道歉，對此，民俗專家廖大乙卻搖頭，表示恐怕是為死者「找麻煩」。

網友在臉書社團「爆廢1公社」轉發指出，18歲的弟弟罹癌，想要留一口氣回家，但是卻遇到休旅車擋道，無視救護車鳴笛，拖延了很多時間才到嘉義，也讓家屬無法好好地和弟弟道別，最後變成了遺憾。

休旅車無視救護車鳴笛擋道，讓家屬十分氣憤。圖／取自臉書社團「爆廢1公社」

對此，網友表示，剛剛擲杯問弟弟是不是想要車主來靈堂前道歉，弟弟的回答是「對」，於是他將休旅車的車號打上社群平台，並要網友一起協尋。

此文一出也引發兩派人論戰，「會擋救護車到底是怎樣的心態？」、「看到救護車第一反應不是讓開的，頭腦大概都真的有問題」、「救護車鳴笛讓道不是基本常識嗎？」、「重點不是車裡的人情況如何，遇到救護車本來就要讓吧」。

也有人認為，「送最後一口氣有符合『緊急救護』嗎？你弟弟癌末是他造成的嗎？倒什麼歉？真的急為什麼救護車不變換車道？患者都要最後一口氣了是怕影響什麼？」、「有夠無聊，都什麼年代了，還有死一定要回到家才死。」、「看畫面，右邊車道還有位置啊？沒有不敬的意思」。

根據「三立新聞網」報導，廖大乙對於要求休旅車駕駛到靈堂致歉的舉動搖頭，認為肉搜反而是替死者找麻煩，因為死者很年輕僅18歲，被指控的駕駛肯定比較大，民間有「長輩不得祭祀晚輩」習俗，若駕駛真的去致歉，死者在陰間恐怕會被審問，不如讓人好走。